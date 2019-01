Cangues Puede denuncia la paralización de las obras de saneamiento en Llueves Localidad de Llueves, en el concejo de Cangas de Onís. / NEL ACEBAL El edil José Carbonell señala que el presupuesto no permite completar los trabajos e insta a que los vecinos «no paguen una baja temeraria» G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Miércoles, 2 enero 2019, 00:05

Las obras de saneamiento de la localidad canguesa de Llueves están paralizadas «desde agosto», según denuncia el grupo municipal de Cangues Puede. El concejal José Carbonell recuerda que la previsión inicial para finalizar las obras, ejecutadas por la Consejería de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, se situaba «en octubre». Sin embargo, indica, existen una docena de viviendas del barrio alto de Pedraces que siguen sin saneamiento. Para el edil el problema se encuentra en el presupuesto en el que se adjudicó la obra, con una bajada de más del 36%. Apunta en este sentido que la inversión no ha permitido extender la red a esa zona, por lo que «tienen que cambiar el proyecto y poner una bomba», que daría servicio a las doce casas. Desde Cangues Puede rechazan esa opción, pues entienden que «no tienen porqué pagar los vecinos de Cangas por una bajada temeraria de la empresa». La instalación de bombeo, dice, «dependería del Ayuntamiento y eso necesita estar conectado a la electricidad, lo que supondría un gasto». Insta por ello al equipo de gobierno a que no acepte la solución. «Lo que están haciendo es una tomadura de pelo», afea Carbonell a la consejería y a la empresa adjudicataria.

La del saneamiento de Llueves es una obra demandada desde hace años por los vecinos, que llegaron a colocar pancartas en hórreos del pueblo para exigir la intervención. En octubre de 2017, el departamento que dirige Fernando Lastra adjudicó los trabajos en 255.310 euros, mientras que en su día el contrato salió a licitación en 403.051,51 euros. Desde Cangues Puede señalan que actualmente «la obra sigue sin recepcionar» y el saneamiento está operativo «solo en las casas que miran hacia el Sueve». Su intención, apunta Carbonell, es plantear la cuestión en el próximo pleno de Cangas.

«No hay gestión eficaz del PP»

El caso del saneamiento de Llueves es para Cangues Puede un ejemplo de que la «gestión eficaz» que defiende el equipo de gobierno popular no es tal. «Tenemos tiendas cerradas que no abren hasta Semana Santa, no hay matadero y no se apoya al sector de la transformación. No hay ninguna gestión eficaz, es todo parcheo», sostiene Carbonell.

El concejal afea además que el alcalde José Manuel González Castro «presuma de reducir deuda», cuando «el Estado ha intervenido a los ayuntamientos y les ha obligado a ahorrar por ley, que se dejen de cuentos de eficacia». El edil afirma que en la última década «han duplicado los impuestos directos», unos «incrementos suficientes para pagar holgadamente la deuda».