«Estamos cansados de ser ignorados», afean ganaderos de Parres al Ayuntamiento La Junta de Pastos carga contra el proyecto de La Toya y censura que para otros desbroces «no haya dinero» G. P. ARRIONDAS. Viernes, 18 octubre 2019, 01:25

El proyecto de adecuación del monte de La Toya, en Parres, ha sido la «gota que ha colmado el vaso» para los ganaderos del concejo. Así lo expresan en un duro comunicado en el que acusan al Ayuntamiento de no tenerles en cuenta. «Estamos cansados de ser ignorados y de que nuestros intereses no tengan voz ni voto», recoge el texto remitido por Francisco Blanco, representante en la Junta de Pastos por las parroquias de Llerandi y Viabañu. Como ejemplo de ese olvido que denuncian, indican que en los dos últimos años se han reunido con el Consistorio en contadas ocasiones. «Dos fueron para aprobar el censo ganadero y otra para escuchar la dimisión de uno de nuestros representantes», dicen. Abundan en ese sentido que desde que se presentase la renuncia de Ángel Laria el 8 de abril como representante de la zona de Degu y San Juan de Parres, sigue sin nombrarse a un sustituto. «Como no contamos para nada no interesa trabajar en conseguir un órgano legal y efectivo», afirman.

Uno de los puntos de desencuentro entre Ayuntamiento y ganaderos es el relativo a los desbroces. «Siempre que los pedimos se nos cuenta el mismo cuento: no hay dinero. Pero para este desbroce del monte de La Toya lo encontraron. Este espacio es de nuestra competencia como monte que es del municipio, por eso no nos explicamos que se nos mantenga al margen siempre que se decide sobre él», critican. También consideran sobre esa zona que «la limpieza del matorral que se está haciendo es para satisfacer a otros» y rechazan la plantación de pinos que «nadie quiere».

Ese malestar y sus peticiones, dicen en el comunicado, serán trasladados al Ayuntamiento parragués por escrito y vía registro municipal «para ver qué podemos esperar de la nueva corporación».