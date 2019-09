La capital riosellana recupera a sus Vencedores del Sella Francisco 'Pachu' Muñiz restaura la escultura de los Vencedores del Sella, en la capital riosellana. / ACEBAL El escultor gijonés Francisco Muñiz trabaja para restaurar la estatua emblema de Les Piragües atacada por los vándalos hace unas semanas L. RAMOS RIBADESELLA. Martes, 17 septiembre 2019, 00:12

La capital riosellana recupera a sus Vencedores del Sella. Ayer mismo, el autor de la emblemática escultura, el gijonés Francisco 'Pachu' Muñiz, se desplazaba hasta la villa para iniciar una restauración que confía en culminar hoy mismo. Este símbolo local de la Fiesta de Les Piragües resultaba dañado hace unas semanas tras haber sido objeto de los vándalos, quienes arrancaron de cuajo la pala de uno de los piragüistas, además de provocar destrozos en el hombro y las manos de la figura.

Pertrechado con sus herramientas de trabajo, el escultor propietario de la empresa Carrió Arte y Cerámica, se ponía a primera hora de ayer manos a la obra para devolver a los Vencedores del Sella todo su esplendor tras el salvaje ataque. «Los destrozos fueron muy importantes. Cuando desde el Ayuntamiento de Ribadesella me avisaron de que debía restaurar la escultura porque había sido dañada y me mandaron fotografías no lo podía creer», reconocía el artista a EL COMERCIO. Y es que, aseveró, «quienes lo hicieran, porque estoy seguro de que fue más de un sinvergüenza, lo hicieron con ganas, pues tuvieron que colgarse por lo menos dos o tres personas para romperlo así».

No en vano, explicó, mientras que la piragua está compuesta de hormigón y recubierta de cerámica, a las figuras de los dos piragüistas les dio forma mediante un forjado de hierro recubierto posteriormente, también, con cerámica. «No es fácil romperlo y, además, quienes lo hicieron tuvieron que llevar un buen golpe, pues la pala está a unos tres metros de altura», indicó. Y lamentó que «no los pillasen con las manos en la masa para que, por lo menos, llevasen un buen susto y una buena multa y se les quitasen las ganas de volver a hacer algo semejante».

«Lo más difícil fue volver a colocar el brazo, pues lleva un forjado interno», explica el artista gijonés

La restauración, explicó el gijonés, no está siendo nada sencilla, precisamente por el forjado del interior de las figuras. «Si ya fue complicado que lo doblasen, devolverle su posición original yo solo, lo fue todavía más», indicó. Una vez recuperada la forma, llegó el momento de ir reparando los huecos que fueron quedando en el hombro y los dedos del piragüista debido al ataque. «Los rellené con una pasta especial muy dura y resistente para que ningún otro impresentable pueda volver a jorobarlo», señaló Muñiz, indicando que reforzó especialmente la unión entre la pala y las manos.

Una pala que, por cierto, era recuperada hace tan solo unos días. «Menos mal que la encontraron, porque fueron dos palas únicas que se hicieron especialmente para esta escultura y, por desgracia, el soldador que las creó, José Ramón Vázquez, ya falleció», apuntó.

A lo largo de la mañana de hoy el escultor regresará a la villa marinera para dar los últimos retoques a la obra, que «volverá a ser la misma de antes».

Junto a la escultura, también fue atacado otro símbolo de Les Piragües, la placa de Dionisio de la Huerta instalada en el puente sobre el Sella. Esta fue recuperada del lecho del río y recolocada en su lugar original.