«Somos la capital, pero nos van a usar de aparcamiento», critican en Carreña Una parte de los manifestantes, ayer, con la localidad de Carreña al fondo. / FOTOS: XUAN CUETO Casi medio centenar de vecinos de la localidad cabraliega boicotean la presentación de los actos del Día de Asturias, que se celebrarán en Arenas L. RAMOS CARREÑA. Viernes, 6 septiembre 2019, 00:12

Crece la indignación entre los vecinos de la capital cabraliega por el hecho de no albergar apenas actos de la celebración del Día de Asturias en el concejo. Ayer mismo, casi medio centenar de personas esperaron a la consejera de Cultura, Política Llingüística y Turismo, Berta Piñán, a las puertas de la Casa Bárcena, donde tuvo lugar la presentación del programa de la festividad. Una presentación breve y accidentada debido al boicot de los manifestantes, quienes no dudaron en ahogar con lloqueros, cacerolas e incluso balidos las palabras de Piñán y del alcalde de Cabrales, José Sánchez (PSOE), en varias ocasiones.

A la llegada de la consejera, los vecinos le mostraron su malestar mediante pancartas en las que se podía leer 'Carreña no quiere personalidades mientras no nos traten como capital de Cabrales' y 'Carreña no es un aparcamiento'. Sin embargo, tras comprobar cómo la política se adentraba rápidamente en el edificio, sin detenerse a dialogar con ellos, no dudaron en seguirla hacia el interior, concentrándose a las puertas del salón donde se celebró la presentación.

En un primer momento todo transcurrió con normalidad, ya que los manifestantes decidieron dejar que las autoridades presentaran la fiesta ante el escaso público presente en la Casa Bárcena. No obstante, el malestar pronto se hizo patente, primero en forma de algún que otro reproche suelto, como el de una vecina que acusó al Gobierno asturiano de «enfrentar a los pueblos al discriminar a unos para beneficiar a otros». Algo que Piñán negó tajantemente, aseverando que nunca fue esa su intención. Mientras, el enfado de los vecinos de Carreña iba en aumento, llegando a interrumpir en varias ocasiones el acto con una cencerrada y gritando consignas como «Carreña existe» y «Carreña es la capital».

Tras la breve presentación, tomó la palabra la joven Marta del Corro, quien explicó cómo los vecinos solicitaron permiso a la Delegación del Gobierno para cortar la carretera AS-114 este domingo, en protesta por un programa que «nos trata como basura», recibiendo una respuesta negativa. «Dicen que esa carretera es la única vía de acceso a Arenas, donde se celebran los actos del Día de Asturias, y que afectaría a los dos aparcamientos, uno en Poo y otro en Carreña», explicó. Y afeó que «somos la capital, pero nos van a usar de aparcamiento». Palabras ante las que la consejera se defendió, señalando que este tipo de cuestiones sobre seguridad corresponden a la Delegación del Gobierno en Asturias, no al Principado.

Una respuesta que no gustó a los manifestantes, quienes continuaron abucheando a Berta Piñán mientras esta abandonaba el edificio. «No hay derecho, somos la capital, pero solamente vamos a tener una proyección y teatro», criticó, ya en la calle, la joven Natalia Moro. Y recalcó, al igual que el resto de vecinos, que «el problema es con la organización, no con Arenas, pues sus habitantes no tienen la culpa de nada». Para Juan Díaz, la de este domingo será «una oportunidad perdida». «El Día de Asturias podría haber servido para relanzar a Carreña, para promocionarlo y ponerlo en el mapa. Pero nos han dejado tirados», lamentó.

Por todo esto, los vecinos no se rinden y, aunque no podrán llevar a cabo el corte de carretera previsto, prometen movilizaciones y protestas para este domingo.