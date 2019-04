Las Carreras de Caballos contarán con una treintena de participantes Últimas tareas de limpieza de cara a las Carreras de Caballos en el arenal riosellano de Santa Marina. / NEL ACEBAL Mañana y el sábado se medirán en la playa riosellana de Santa Marina cuadras de Asturias, Galicia, Madrid, Cantabria y País Vasco JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 18 abril 2019, 00:38

Las Carreras de Caballos Playa de Ribadesella contarán con la participación de treinta monturas que se repartirán entre las cinco competiciones programadas para este viernes y sábado. Según explicó el director de carrera, Juan Ramón Díaz, «las lesiones y los problemas físicos de última hora» provocaron algunas bajas sobre la inscripción previa. No obstante, «por el bien del espectáculo», confía en que no se produzcan más, «aunque eso es impredecible». En el improvisado hipódromo de la playa de Santa Marina competirán cuadras procedentes de Madrid y de toda la cornisa cantábrica: A Coruña, Lugo, Pontevedra, Cantabria, País Vasco y de Asturias. Entre ellas, dos cuadras vascas que no estuvieron en la pasada edición, pero sí en anteriores.

Lo que no habrá en esta treinta edición es participación local. A pesar de que existe un premio específico en cada carrera para los caballos, yeguas, jinetes y amazonas riosellanos, «este año, lamentablemente, no se ha inscrito ninguno, salvo que se produzcan sustituciones de jinetes de última hora», destacó Díaz. Sí competirán tres caballos procedentes de Cangas de Onís, los únicos de la comarca oriental.

Las carreras comenzarán a partir de las once y media de la mañana. El viernes se disputarán dos carreras. Una de tercera categoría para caballos pura raza árabe y otra de cuarta categoría para caballos mixtos. Y el sábado, tres galopadas. Para empezar, dos de primera categoría para caballos pura sangre inglés: la serie A sobre una distancia de 1.500 metros y la serie B sobre 2.200 metros. Y por último, una carrera de segunda categoría para cruzados de pura sangre inglés. En total se repartirán 7.500 euros en premios, a razón de 1.500 por cada carrera.

A día de hoy, la playa presenta un «magnífico estado para las competiciones. Para el viernes está anunciada una bajamar con 107 de coeficiente y para el sábado, de 103, «algo que nos permitirá fijar un recorrido amplio, sobre todo a la hora de configurar las curvas» y habilitar espacio suficiente para albergar, en la primera de las jornadas, el espectáculo ecuestre denominado 'La Magia del Caballo', que correrá a cargo del Centro Ecuestre Mirantes de León. En él «participarán once caballos en distintos artes de doma y monta que, esperemos, hagan las delicias de todo el público», destacó el organizador.

Este evento turístico-deportivo suele concentrar en el paseo marítimo de Ribadesella a varias decenas de miles de personas, aunque todo dependerá de las condiciones meteorológicas que se presenten en cada uno de las dos jornadas. Los espectadores más madrugadores van a tener ocasión de disfrutar con las competiciones, pero también de los caballos en el paddock habilitado, como siempre, en el aparcamiento situado en el extremo occidental de la playa riosellana.