Los casos de violencia de género en el Oriente aumentan un 33% en un año Los procesos registrados en Llanes, Infiesto y Cangas superan los 16 mensuales y un 89% corresponden a lesiones, amenazas o coacciones GLORIA POMARADA LLANES. Domingo, 24 marzo 2019, 01:28

Los casos de violencia de género que llegaron a los juzgados orientales a lo largo de 2018 marcan un nuevo repunte. Hasta un total de 198 procesos penales y civiles se registraron en Llanes, Cangas de Onís e Infiesto, una cifra que supone una subida del 33% respecto a 2017 y del 85% respecto a 2013. La explicación habitual entre los expertos es que la evolución no solo se fundamenta en un incremento de la violencia machista, sino también en un descenso de la llamada 'violencia oculta' que años atrás no se denunciaba ante la justicia. Así, a lo largo del pasado año, cada mes se iniciaron en la comarca una media de 16 casos por violencia de género, cuatro más que en 2017. Según los datos del Consejo General del Poder Judicial relativos a 2018, hechos públicos este mes, en los tres juzgados de la comarca el mayor aumento se registra en la jurisdicción penal. La tendencia no es nueva en el Oriente, que vive una evolución dispar entre la violencia de género de los ámbitos civil y penal desde años atrás. Un 89% de los asuntos ingresados en los juzgados correspondieron a cuestiones penales, que incluyen delitos como las lesiones, las amenazas o las coacciones. El grueso de los casos está relacionado con las lesiones, con hasta 97 por tipos agravados de violencia física y una decena más por injurias, vejación o delitos leves.

Órdenes de protección

Por su parte, las órdenes de protección adoptadas por los juzgados fueron 34, todas ellas solicitadas por las víctimas y distribuidas entre las 8 de Cangas, las 21 de Llanes y las 5 de Piloña. Solo 4 fueron denegadas, todas en el juzgado cangués. De esas órdenes, 30 de las solicitadas fueron de alejamiento.

Las cifras globales revelan que a lo largo de 2018 fueron 176 los asuntos penales registrados, con el juzgado cangués a la cabeza (76), seguido del llanisco (69) y del piloñés (31). Los datos del último ejercicio modifican así el ranking del año previo, cuando Cangas se mantuvo también a la cabeza (52), pero con Piloña (50) en segunda posición y Llanes a la cola (26). En el último lustro, los casos penales que pasaron por dependencias judiciales registraron asimismo un ascenso continuado: en 2013 fueron 92; en 2014 subieron a 95; en 2015 a 112; en 2016 a 123 y en 2017 a 128. Por partidos judiciales, Cangas de Onís, -que incluye también los concejos de Amieva, Onís, Parres, Ponga y Ribadesella-, siempre ha estado a la cabeza, a excepción de 2016, cuando lideró Llanes -que engloba a Cabrales, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja y Ribadedeva-.

En cuanto a la jurisdicción civil, que contempla aspectos como la guardia y custodia de los hijos, los divorcios o las nulidades matrimoniales, el incremento de asuntos ingresados fue mínimo: uno solo, pasando de los 21 de 2017 a los 22 del pasado ejercicio. El de Cangas fue el juzgado con más asuntos ingresados (12), seguido de Piloña (6). En ambos, las cifras disminuyen respecto al ejercicio previo, con trece y ocho casos registrados respectivamente. Por su parte, Llanes pasa de los cero casos de 2017 a los cuatro del pasado año.

La tendencia en las cuestiones civiles ha experimentado en el último lustro periodos de altibajos. Así, en 2013 fueron 15 los procesos registrados, mientras que al año siguiente se desplomaron hasta los 4. En 2015 volvieron a repuntar hasta los 9 para caer de nuevo en 2016 a 2 únicos casos, lo que supuso un aumento del 950% en 2017 al alcanzar los mencionados 21.

Resolución al alza

A pesar del incremento de asuntos ingresados en los juzgados de la comarca, el número de resoluciones también registra datos al alza. En 2018 se resolvieron en el Oriente un total de 177 casos de la vía penal y otros 25 de la civil, frente a los 110 y los 11 del año previo. Al término del pasado ejercicio se contabilizaron no obstante más asuntos pendientes, con 46 en penal y 13 en civil, mientras que en 2017 fueron 44 y 12 respectivamente.

De las personas enjuiciadas, trece fueron condenadas, todos ellos hombres. Diez eran españoles y otros tres extranjeros. Los absueltos fueron por su parte siete españoles.

En cuanto al perfil de las víctimas, un 84% eran de nacionalidad española. La mayor parte de ellas, un 45%, mantenían con el denunciado una relación afectiva, mientras que en el 33% de los casos los hombres eran sus exparejas. Un 12% eran sus maridos y el resto los hombres de los que ya se habían separado.