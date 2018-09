Los cazadores de Sierra de Borde impugnan la ordenanza de Amieva

La sociedad Sierra de Borde ha impugnado la ordenanza municipal de caza de Amieva al entender que incluye «ilegalidades». «No se puede aprobar inicialmente una ordenanza para cazar en una reserva de caza si ésta no existe», señala el representante legal de la entidad, José Bembibre, quien indica que Amieva «sigue siendo coto regional». También apunta a que el Ayuntamiento «no puede regular el régimen sancionador, no es una competencia delegada», e identifica una «infracción» del artículo 13 de la Ley de caza del Principado, al «no respetar el régimen de igualdad». Abunda en este sentido que los requisitos «para la consideración de cazador» resultan «discrecionales y arbitrarios». Las críticas de Sierra de Borde van dirigidas contra la «picaresca» en los empadronamientos de personas «que no son vecinos ni nunca han residido en Amieva» con el fin de poder cazar en el concejo. Por ello, su abogado adelanta que «tomarán medidas legales para que se controle» la cuestión.

La misma sociedad de cazadores presentaba este mes otra impugnación, ésta referida a la creación de la reserva de caza. Es la segunda vez este año que presentan las mismas alegaciones, al no ser respondidas las de principios de 2018, señalan. Entre agosto de 2011 y junio de 2017, la gestión de la caza en el concejo recayó en la asociación de cazadores Río Melón, que a mediados del pasado año aprobaba su disolución. Antes, los derechos cinegéticos del concejo estuvieron tutelados por la asociación Sierra de Borde. Con la reserva de caza, el gestor pasaría a ser el Principado.