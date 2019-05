CCOO, Foro e IU muestran su apoyo a los pescadores

Los pescadores llaniscos recibieron ayer el respaldo de diferentes organizaciones ante las sanciones que están recibiendo por resguardar sus embarcaciones en la zona deportiva del puerto. Los primeros en reaccionar fueron los representantes de CCOO del Oriente, quienes tacharon de «totalmente injustas y desproporcionadas» las multas y afearon a Puertos que «castigue una vez más a un sector que atraviesa momentos delicados». Criticaron, asimismo, «la falta de interés mostrado por los distintos estamentos respecto a las carencias de espacio de amarre que sufre el puerto». Por último, desde el sindicato exigieron la retirada de las sanciones y emplazaron al Principado a que «apoye decididamente y con hechos la necesaria ampliación del puerto para ayudar a consolidar un sector clave en la economía y el empleo de la comarca».

También desde Foro Llanes se pronunciaron al respecto, reivindicando el derecho de los pescadores a resguardar sus naves. «Nos parece muy censurable que no dejen a los marineros tratar de proteger sus barcos, que al fin y al cabo son su herramienta de trabajo y su modo de vida. Es más, no es ya que se lo impidan, es que les sancionan de manera muy dura por ello», afeó la presidenta y candidata a la Alcaldía, Marián García de la Llana. Reclamó a Puertos «que tenga consideración» con estos profesionales y recalcó que «Llanes no puede comprenderse sin la tradición pesquera».

Desde IU, por su parte, recalcaron que «los pescadores tienen todo el derecho a proteger sus embarcaciones, así como a unas mejores infraestructuras portuarias para poder defender este sector y los puestos de trabajo que genera». La candidata a la Alcaldía, Priscila Alonso, recordó cómo en el presente mandato hicieron suyas las reclamaciones de los pescadores e indicó que apuestan por «la ampliación del puerto, necesaria para dar servicio a los 22 barcos que actualmente atracan en él, cuando la capacidad es para 12».