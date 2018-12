El cencerro virtual que conecta con el móvil El veterinario Tino Sánchez con una cabra que porta el GPS. / E. C. El collar del veterinario cangués Tino Sánchez permite seguir los movimientos del ganado al minuto vía 'app' | «Los ganaderos siempre van a tener que salir al campo, estos aparatos no lo solucionan todo pero sí ayudan a reducir los tiempos», sostiene G. POMARADA CANGAS DE ONÍS. Domingo, 2 diciembre 2018, 03:49

Localizar a una res en plena montaña es una ardua tarea que requiere de horas de caminatas, en muchas ocasiones con el lejano sonido del cencerro como única guía. Lo sabe bien el veterinario cangués Tino Sánchez, quien a lo largo de sus tres décadas de experiencia por territorio asturiano ha participado en búsquedas «en las que se pueden tardar días». En pleno siglo XXI y en un país como España, que lidera el ránking de 'smartphones' por habitante, Sánchez se ha propuesto adentrar a la ganadería extensiva en el futuro de la mano de un cencerro virtual.

«Es un collar con GPS que manda la señal vía satélite a una aplicación en el móvil», explica el veterinario sobre el dispositivo de Digitanimal que ha comenzado a comercializar en Asturias. Al uso privado se suma también su inclusión en investigaciones, como el «proyecto piloto con la consejería en Quirós».

El funcionamiento del aparato es sencillo: el sistema colocado en el animal envía información sobre la posición, movilidad y temperatura del mismo al teléfono del ganadero, quien puede controlar a distancia tanto ubicación como la aparición de comportamientos anómalos. «El otro día a un amigo que tiene el ganado por las cuestas de Cangas le avisó de que se estaba produciendo un movimiento extraño, habían caminado tres kilómetros en poco tiempo, así que fue para allá», explica Sánchez. De hecho, el dispositivo recoge información sobre las distancias recorridas durante las últimas 24 horas, las rutas seguidas minuto a minuto e incluso el paso por recintos, bien físicos o virtuales, trazados en la propia aplicación.

El cencerro virtual es también útil, abunda, para los casos de bajas causadas por el lobo, pues «te dice con certeza donde está el animal muerto y también te avisa si no se detecta movimiento», lo que puede poner al ganadero en alerta sobre el incidente. Lo mismo ocurre en casos de robo, explica.

Mensaje y email

Otra de las aplicaciones que destaca sobre el collar GPS son «los avisos por parto y celo, que van en función de la temperatura y cambios en el movimiento». El dispositivo se complementa además con otro específico para la alerta de partos, el 'Moocall', que se coloca en la cola de la vaca. «Una hora antes del parto manda tres avisos, a los móviles y al email. Evita tener que estar levantándose toda la noche y las continuas visitas al establo», detalla el cangués.

La innovación, no obstante, no está reñida con la tradición, como dice, ya le han afeado desde determinados sectores a través de las redes sociales. «Los ganaderos siempre van a tener que salir al campo, se trata de reducir los tiempos. Estos aparatos no lo solucionan todo pero sí ayudan», defiende. Por el momento, el invento está teniendo «buena acogida» en el sector, si bien el precio -150 euros por unidad más una tarifa anual de 50 euros- aún disuade a los pastores de dar el salto a la ganadería del futuro.