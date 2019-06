Un centenar de socorristas velarán por 22 playas del Oriente este verano Los aspirantes a socorrista durante la prueba física celebrada ayer en la playa del Sablón, Llanes. / ACEBAL Los aspirantes de Llanes, con cincuenta efectivos, comienzan a pasar las pruebas, mientras que Ribadesella tiene ya en marcha el servicio GLORIA POMARADA LLANES. Miércoles, 19 junio 2019, 00:19

La temporada de baños en la costa oriental contará con un centenar de socorristas distribuidos entre 22 arenales, lo que supondrá para las arcas municipales del conjunto de los ayuntamientos más de 494.000 euros. El municipio llanisco, uno de los españoles con mayor número de playas, será un año más el que aglutine el grueso del servicio: hasta 50 socorristas, de los cuales 26 novatos o con menos de dos años de experiencia pasaron ayer sus pruebas de ingreso. Lo hicieron en la playa del Sablón y bajo la atenta mirada de los responsables de Cruz Roja, entidad encargada del salvamento en el concejo. Los aspirantes, en su mayoría veinteañeros, pasaron a primera hora la prueba teórica para medir a continuación su resistencia en las aguas del Cantábrico. Julio Galguera, vecino de Cue de 18 años, se presentaba por primera vez y decía no estar nervioso dada su preparación previa. «Me presento porque me gusta el tema de la playa y para ganar algo de dinero en verano», contó. Xavier Blanco, de 20 años y residente en la villa, concurría por segunda vez a la prueba, tras ejercer como socorrista el verano pasado. «Fue una experiencia bonita, la parte teórica es asequible pero a la física hay gente que viene muy preparada», dijo. También socorrista el pasado verano en Poo, Olaya Villar, llanisca de 23 años, confesaba que este año no ha tenido demasiado tiempo de entrenar, pero confiaba en sus posibilidades. «Lo más duro es que son ocho horas bajo el sol, pero nunca he tenido ningún percance con la gente», explicó. En la correcta respuesta de la mayoría de bañistas insistía también David del Valle, director de Socorro y Emergencias de Cruz Roja. «En general se valora la figura del socorrista», destacó. Este año, la entidad estará presente en Soto del Barco y Llanes, donde el Ayuntamiento ha incrementado la partida de 212.960 euros a 249.260 euros. El salvamento arrancará el sábado 29 de junio y se prolongará hasta el 8 de septiembre, de 11.30 a 19.30 horas. La vigilancia llegará en esta temporada a Cuevas del Mar, Torimbia, Toranda, San Antolín, Barru, Borizu, Palombina, Poo, El Sablón, Toró, Ballota, Andrín y Vidiago.

Hasta la Santina

Por el momento, Ribadesella es el único de los cinco concejos en los que el servicio está ya en marcha. Comenzó este mismo sábado y se prolongará durante 93 días, hasta el 15 de septiembre. El coste total del salvamento será de 115.900 euros, los ofertados por la empresa adjudicataria, Gesprin Facility Services S. L. En el caso de la playa de Santa Marina son siete los socorristas presentes, de lunes a domingo de 11.30 a 19.30 horas. Idéntico horario será el habilitado en Vega, es este caso con cinco profesionales. En La Atalaya, sin embargo, la temporada será de 21 días, con inicio el 29 de junio, fin el 1 de septiembre y un servicio de salvamento prestado por dos socorristas durante los fines de semana y festivos. El contrato contempla además un refuerzo en Santa Marina durante el Descenso Internacional del Sella, con un lanchero y tres socorristas. El viernes de Piraguas el horario se ampliará hasta las 23.30 horas, el sábado de la prueba comenzará a las 7.30 y culminará a las 23.30 y el domingo irá de 7.30 a 19.30.

En los demás concejos costeros, el salvamento comenzará a prestarse entre el 29 de julio y el 1 de julio y se prolongará hasta pasada la festividad de la Santina. En Colunga, el salvamento ha sido contratado este año a través de la Federación Asturiana de concejos (FACC), por un importe superior a los 62.000 euros. «Es más fácil, tiene menos trámites y sale más barato que contratando a nivel particular», explica el concejal de Playas, Jesús Menéndez. En cuanto a los arenales con socorrismo serán La Griega, La Isla y Lastres, con catorce profesionales. En Caravia, también han contratado el socorrismo a través de la Facc, en su caso por un importe de 64.321,21 euros que permitirá disponer de 14 socorristas en La Espasa y el Arenal de Morís. En Ribadedeva, destinarán por su parte 15.000 euros al servicio, que se prestará en La Franca a través de dos efectivos.