El centro derecha riosellano busca candidatos a la Alcaldía Charo Fernández, en su despacho del Ayuntamiento. / N. A. Tanto la regidora, la forista Charo Fernández, como el portavoz de los populares, Juan Manuel Blanco, han anunciado su intención de no repetir JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Lunes, 1 octubre 2018, 00:45

Faltan menos de ocho meses para las elecciones autonómicas y municipales de 2019 y los partidos políticos locales comienzan a mover sus fichas en busca de candidatos a la Alcaldía de Ribadesella. Por la izquierda parece que habrá continuidad, pues José Luis Díaz Bermúdez (PSOE) y Ricardo Cangas (Pueblu) son quienes tienen más papeletas para su proclamación. Sin embargo, el centro derecha debe encontrar sustitutos para Charo Fernández (Foro) y Juan Manuel Blanco (PP).

En primer lugar, las dudas existentes sobre la continuidad del partido que logró la mayoría absoluta en los pasados comicios quedaban despejadas la pasada semana. La presidenta de la Comisión Directiva de Foro Ribadesella, la también regidora Charo Fernández, confirmaba que el segundo congreso local en el que «se elegirá al candidato de Ribadesella» se celebrará durante el otoño, tras el regional celebrado este mismo fin de semana en Pola de Siero. Es decir, Foro Ribadesella volverá a presentar candidatura por tercera vez consecutiva.

Lo hará sin Charo Fernández, quien se sigue ratificando en lo anunciado durante el pleno de investidura de 2015. Es decir, que la actual será su segunda y última legislatura. Que en 2019 no se presentará a la reelección. «No me lo preguntéis cada diez minutos, porque todo sigue igual, sigo pensando de la misma manera», apostilló. Eso sí, Fernández se mantendrá como militante de base de Foro Asturias y más aún ahora que llegan nuevos aires al partido bajo la presidencia de Carmen Moriyón. «Siempre hay mejor sintonía con unas personas que con otras, pero yo el partido no lo abandonaré nunca», añadió, en respuesta a cuantos pudieran pensar que estaba desilusionada con su partido.

Con la llegada de Moriyón a la presidencia de Foro Asturias hay quien sitúa a Charo Fernández en esferas superiores de la política regional. Por ejemplo, como candidata del partido a la Junta General del Principado por la circunscripción oriental. Sin embargo, estas sospechas no fueron confirmadas por ninguna de las dos partes. Carmen Moriyón se limitó a decir que para Charo Fernández solo quiere «lo mejor, porque somos compañeras desde el principio, desde el año 2011, y con ella he compartido todas estas vicisitudes que se pasan en política, sobre todo los momentos difíciles». Le deseó suerte en lo personal y para las cuestiones de partido la emplazó para después del congreso regional.

Posible vuelta de Miranda

Si complicada se promete la tarea de Foro para encontrar un buen sustituto a Charo Fernández, lo mismo se puede decir del Partido Popular. El anunciado abandono de Juan Manuel Blanco ha dejado sin cabeza de cartel al partido conservador. El PP sabe lo que es gobernar en Ribadesella, lo hizo durante diferentes legislaturas con José Miranda como alcalde. Por ese motivo hay quien especula sobre su posible regreso a la política local. Olvidada y superada la condena que le inhabilitó durante ocho años por un delito de prevaricación urbanística, Miranda podría estar preparando su regreso a la política municipal. Podría ser en Ribadesella, aunque también hay quien le sitúa al frente de otro partido y en el municipio de Vegadeo, donde tiene ubicados sus orígenes.

En las elecciones de 2015, el PP consiguió uno de sus peores resultados. Se quedó con el 13,29% de los votos y como cuarta fuerza política en el concejo. Fue superado por Pueblu, una agrupación de electores nacida para la ocasión, que logró el 16,70% de los sufragios y por el PSOE, que se quedó con el 18,22%. Cada uno de ellos sumó dos concejales, por lo que Foro Asturias, con el 43,03% de las papeletas, conseguía la mayoría absoluta. Un dulce triunfo que se agrió por el transfuguismo de Verónica Blanco tras el pleno de investidura.