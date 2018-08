Cerrada al baño la playa de Poo por contaminación por bacterias fecales Las socorristas de Cruz Roja colocan la señalización que prohibe el baño. / FOTOS: JUAN LLACA El Ayuntamiento daba la orden de poner la bandera roja a primera hora de la tarde, después de que los análisis desvelasen altos niveles de enterococos LUCÍA RAMOS LLANES. Viernes, 24 agosto 2018, 00:12

La mar estaba 'como un plato', pero minutos antes de las tres de la tarde de ayer los socorristas de Cruz Roja que velan por la seguridad en la playa de Poo, en Llanes, colocaban la bandera roja e instaban a salir del agua a los bañistas. La causa de tal medida no se aprecia a simple vista, por eso a más de uno le pilló por sorpresa. Fue la presencia de bacterias fecales en una concentración superior a la recomendada por la normativa vigente la que llevó al gobierno llanisco a establecer la prohibición de bañarse, con la intención de garantizar la seguridad de los usuarios del arenal.

La voz de alarma la daban por la mañana desde la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies mediante un comunicado en el que recalcaban que los últimos análisis efectuados por los técnicos del Principado indicaban que las aguas de la playa de Poo no eran recomendables para el baño y pedían explicaciones acerca del origen del vertido. Unas horas después una resolución de Alcaldía ordenaba colocar la bandera roja en el arenal hasta nuevo aviso.

Ya por la tarde, el concejal de Medio Ambiente, el popular Juan Carlos Armas, se desplazó hasta la localidad llanisca para conocer la situación de primera mano. «Según los informes del Principado, el agua no es recomendable para el baño y, ante la ausencia de un protocolo autonómico para actuar en estos casos, lo que deja la toma de decisiones en manos de cada ayuntamiento, nosotros optamos por prohibir el baño», explicó.

En lo que a las causas de «la contaminación por enterococos» de la que habían advertido los ecologistas se refiere, Armas reconoció que no tenía una respuesta clara. «Es la pregunta del millón. Hemos solicitado a la empresa concesionaria del colector de Poo que compruebe y certifique que no está sufriendo pérdidas», señaló. Asimismo, agregó, el vigilante de Medio Ambiente del Ayuntamiento recorrió tanto la ría como el arroyo de la Vallina que desemboca en el arenal de Poo en busca de algún posible vertido procedente de explotaciones ganaderas. En dicho rastreo participaron también, a petición del gobierno llanisco, agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil.

En principio, y a la espera de que los nuevos análisis que se lleven a cabo a lo largo de la jornada de hoy, el baño seguirá restringido. «Hasta que no se recupere la normalidad no levantaremos la prohibición», aseveró Juan Carlos Armas, quien indicó que «es la primera vez que sucede algo así que obligue a cerrar al baño la playa de Poo, al menos que yo recuerde».

«Problema histórico»

Una apreciación con la que no se mostraban de acuerdo los conservacionistas. «Estos episodios de contaminación se producen con frecuencia en este arenal, es un problema histórico», aseveró Fructuoso Pontigo. Lamentó que «una playa que gusta tanto a la gente y podría ser unas de las mejores de Llanes, sea la que presenta unas aguas de peor calidad».

En este sentido, criticó que «se la están cargando» al no tomar medidas. Para los conservacionistas, el origen de este problema se encuentra en «los vertidos que se producen en el arroyo de la Vallina que desemboca en la playa de Poo, muy afectada por vertidos ganadero y la estación de bombeo del pueblo que vierte contaminantes cuando entra en carga». Además, afeó Pontigo, «los resultados de los análisis se hicieron públicos el martes, pero hasta que no hemos pedido explicaciones nosotros no han hecho nada».