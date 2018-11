Cesan al codirector de Picos de Europa tras siete años Rodrigo Suárez Robledano está citado mañana en la consejería y la resolución se publicará en el BOPA GLORIA POMARADA Domingo, 4 noviembre 2018, 14:45

El codirector de la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa dice adiós al cargo después de siete años. Así lo señalan fuentes municipales y el propio Rodrigo Suárez Robledano, que indicaba a EL COMERCIO que mañana tiene una cita a primera hora en la Consejería de Medio Ambiente. El cese será publicado, previsiblemente mañana, en el Boletín Oficial del Principado (BOPA).

La noticia, señala el hasta ahora codirector del espacio protegido, «ni me sorprende ni no». Por el momento no han trascendido los motivos de su salida de la codirección, a la que llegó en 2011. No obstante, fuentes municipales indican que la destitución era conocida desde hace días.