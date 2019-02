Charo Fernández reta a PSOE y Pueblu a presentar una moción de censura Díaz Bermúdez (derecha) se dirige a Charo Fernández. / NEL ACEBAL La alcaldesa riosellana defiende la legitimidad del paso dado por ella y cuatro de sus ediles de abandonar Foro Asturias J. GARCÍA Jueves, 28 febrero 2019, 00:29

El trasvase de cinco de los seis concejales del equipo de gobierno riosellano al grupo de los No Adscritos no traerá consigo cambio alguno en su organigrama. Todos ellos han mostrado su «firme voluntad» de mantenerse juntos hasta el final del mandato, cumpliendo con el contrato que en 2015 suscribieron con la ciudadanía. «Vamos a seguir trabajando de la misma manera con independencia de las decisiones personales que tome cada uno», aseguró la alcaldesa, Charo Fernández.

No obstante, los concejales de PSOE y Pueblu cuestionaron el paso dado por los cinco ediles tránsfugas por «traicionar» al partido con el que se habían presentado a las elecciones, dijo José Luis Díaz Bermúdez, en referencia a Foro Asturias. Por su parte, Ricardo Cangas les reclamó «coherencia» política y calificó lo ocurrido como «triste y poco ético». «Es una pena salir en los medios por estos temas en lugar de estar debatiendo el presupuesto municipal», añadió.

La regidora defendió la legitimidad del paso adoptado y en respuesta a las dudas manifestadas por PSOE y Pueblu, los invitó a presentar una moción de censura, «porque aún tienen muchos días para hacerlo si de verdad creen que hay alguna ilegalidad». Charo Fernández aclaró que «pudimos cometer el error de no habernos ido antes, pero no lo hicimos porque no nos parecía digno gobernar Ribadesella desde el grupo de los No Adscritos».

Aún así, entiende que tanto ella como sus compañeros han actuado con «coherencia» y anunció que en el mes de marzo presentarán los presupuestos municipales de 2019 en los que se incluirá un «paquete libre de inversiones» para que bien disponga quien entre a gobernar en el mes de junio. También puso en duda «la ética y el compromiso» de los socialistas riosellanos por no aclarar ni explicar «los intereses a los que están sirviendo oponiéndose a su propio plan general, el que ahora quieren echar abajo por orden de quien ya saben».

Secundino Díaz Cayuela le pidió que aclarase ese detalle y que demostrase dónde está la supuesta «mano negra» que quiere parar el plan. «Si en verdad existe, hablaría con más concejales y no solo con dos», añadió. Díaz Bermúdez tranquilizó a los vecinos, «porque aunque nosotros votemos en contra, solo somos dos concejales, así que el plan saldrá adelante».

A pesar del intercambio y diferencia de opiniones, todos los grupos votaron a favor de la nueva configuración de las comisiones informativas. Quedarán integradas por diez miembros, un presidente y nueve vocales. Foro, PSOE, Pueblu y PP contarán con un vocal cada uno y los No Adscritos con seis, aplicándose el sistema de voto ponderado para la adopción de sus dictámenes.