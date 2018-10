Más de cien metros de viseras para protegerse de los aludes en Sotres El nevero de La Correntía cayó en la tarde del lunes. / JUAN LLACA Además de los cuatro falsos túneles se pondrán diez barreras dinámicas de tres metros de altura y se instalará malla de triple torsión en tres puntos LUCÍA RAMOS CARREÑA. Jueves, 1 noviembre 2018, 00:43

Casi medio kilómetro de estructuras protectoras diferentes, más de 1,7 millones de euros de inversión y un plazo de ejecución de nueve meses. Es la traducción, en frías cifras, de la solución que el Principado pretende dar a un problema que tiene muchos rostros. Los de los niños que en las peores jornadas del invierno no pueden ir a clase. Los de los queseros que no pueden bajar a por la leche que les venden los ganaderos de la zona. Los de quienes tienen que llamar a sus respectivos trabajos para avisar de que, una vez más, van a llegar tarde o, directamente, no van a poder ir a ocupar su puesto. Los de los empresarios turísticos que tienen que avisar a sus clientes de que no van a poder llegar al hotel o a la mesa que tenían reservada. Los de quienes, por fuerza mayor, han tenido que ponerse en carretera y se han visto sorprendidos por cascadas de nieve que, en el mejor de los casos, les han dejado atrapados durante horas. Los de todo un pueblo harto ya de reclamar a sus gobernantes una solución definitiva a los aludes que, cada año, cortan en numerosas ocasiones la carretera que da acceso a la localidad cabraliega de Sotres.

A principios de este mismo año, el consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, prometía a los vecinos que el de 2017-2018 iba a ser el último invierno que iban a pasar sin viseras. La promesa no se cumplió, pues la nieve regresaba este fin de semana a los Picos de Europa y la carretera sigue desnuda.

De hecho, en la tarde noche de este mismo lunes los aludes volvían a caer, hasta tres, obligando a los propietarios del hotel Peña Castil a dejar el coche en el que regresaban de hacer unas pruebas médicas en medio de la carretera, pasar caminando por encima de la nieve y llamar a un taxi para que les llevase a su casa. Hasta las once de la mañana del martes no quedaba limpia la carretera, por lo que, una vez más, los residentes den Sotres permanecieron quince horas incomunicados. La situación, lamentan los más veteranos, se repetirá en más de una ocasión este invierno. Sin embargo, si los planes del Principado marchan según lo previsto, el año que viene las protecciones contra los temidos neveros sí serán una realidad en el único acceso por Asturias al pueblo más elevado de los Picos.

El pasado 17 de octubre el Consejo de Gobierno aprobaba destinar 1.704.352 euros al proyecto de las viseras antialudes de la carretera AS-264 que conecta Arenas de Cabrales con Sotres, ubicado a 1.050 metros de altitud. Según indicaron desde el Gobierno regional, un total de 250.000 euros se abonarán este mismo año y hace apenas unos días, el pasado viernes, salían a licitación los trabajos, a los cuales podrán optar las empresas interesadas hasta el próximo 21 de noviembre.

Caliza 'Picos de Europa'

Según recoge el proyecto de las obras, al que tuvo acceso este diario, se levantarán un total de cuatro viseras de diferente longitud, se instalarán diez barreras dinámicas de tres metros de altura entre los kilómetros 3 y 9,2 y se colocará malla de triple torsión en tres puntos diferentes de la vía (12,1, 12,5 y 15,9). En total serán 477 metros de protecciones.

La primera de las viseras será levantada en el punto kilométrico 13,8 y tendrá una longitud de 20 metros. La de mayor longitud será la cuarta, en el kilómetro 15,2 y con 35 metros, quedando en medio otras dos, en los puntos 14,2 y 14,62, de 30 y 25 metros de largo, respectivamente. Estas protecciones tendrán forma de falso túnel y una altura mínima de cinco metros, los mismos que tendrá de ancho, aproximadamente, la carretera en su interior. La cubierta del falso túnel la formará una losa dotada de una pendiente transversal del 20% y favorable al deslizamiento de la nieve. Para mejorar la integración de la estructura en el entorno, todos los paramentos visibles irán revestidos con piedra caliza del tono 'caliza Picos de Europa'.