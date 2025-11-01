Cientos de colungueses exigen la reapertura del polideportivo

E. C. Sábado, 1 de noviembre 2025, 20:04 Comenta Compartir

Los vecinos de Colunga tomaron las calles de la localidad para exigir la reapertura del polideportivo municipal, que lleva un mes cerrado debido a la huelga indefinida que mantienen los trabajadores ante los impagos de sus nóminas por parte de la empresa que gestiona la instalación. La plantilla de este equipamiento lleva sin cobrar desde el pasado mes de mayo. Unos trescientos vecinos participaron en la manifestación que recorrió las calles de Colunga en la tarde-noche del viernes. El Ayuntamiento ha decidido rescindir el contrato a la empresa concesionaria y, como afirmó el alcalde, José Ángel Toyos, ya tiene listo el nuevo pliego para la licitación de un nuevo contrato «mejorado y subrogando a los monitores» del polideportivo.