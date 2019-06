«La ciudadanía nos puso al frente otra vez para garantizar el plan general» El alcalde, Enrique Riestra, en su despacho del Ayuntamiento de Llanes. / NEL ACEBAL Enrique Riestra Rozas | Alcalde de Llanes al frente del cuatripartito «El PGO es un punto nuclear del mandato y los cuatro grupos estamos concienciados de que tenemos que llevarlo a buen puerto» LUCÍA RAMOS LLANES. Domingo, 23 junio 2019, 03:28

Al frente de una sorprendente unión de cuatro partidos (Vecinos por Llanes, PP, Foro e IU) que supieron dejar sus diferencias a un lado para desalojar al PSOE del gobierno local, Enrique Riestra (Llanes, 1977) repite en la Alcaldía con la intención de culminar los proyectos iniciados en el pasado mandato.

-Alcalde por segunda vez, ¿contaba con ello?

-Trabajamos durante cuatro años muy duro, a veces muy ingratamente, y es una recompensa ver que hay mucha gente que sí aprecia el trabajo.

-Su partido salió reforzado.

-Sí. Vecinos tiene esa connotación, casi épica, de ser un actor nuevo, un partido vecinal. Y todo el mundo puede intuir lo difícil que es poder competir donde hay estructuras de partido muy bien asentadas. Es un honor y un orgullo ser parte de la vida política de Llanes, y de qué manera.

-Eso sí, fueron los únicos que salieron bien parados del cuatripartito.

-Bueno, la realidad política de Llanes cambió. Hubo tres partidos nuevos y eso restó a todo el mundo, pues fueron setecientos votos. Lo que sí está claro es que toda la gente que votó a los cuatro partidos que estamos reeditando gobierno votó para sumar.

-¿No cree que esté relacionada con el mandato pasado la pérdida de votos de sus socios de gobierno?

-El hecho es que vuelve a estar el cuatripartito en el gobierno. A partir de ahí, seguro que hay diferentes interpretaciones, pero sobre todo la introducción de tres partidos nuevos creo que fue muy importante. No obstante, el objetivo fundamental se logró.

-¿Cómo fueron las negociaciones?

-Siempre son complicadas. Si con una parte es difícil, con cuatro aún más. Sin embargo, el resultado final creo que fue el acorde con lo esperado por los electores e hicimos una labor los cuatro para poder llegar a un acuerdo que es beneficioso para Llanes.

-¿Cuál fue el partido más duro?

-Todos ponen encima mesa sus reivindicaciones y no es cuestión de ser más o menos duros, sino de poder entendernos. Los cuatro hicimos cesiones y concesiones, esa fue la clave para poder estar hoy aquí. Aquí todos sumamos.

-¿Hubo alguna línea roja?

-En general, sin hablar de líneas rojas, que no me gusta, sí que se puso sobre la mesa lo dicho antes de las elecciones. Los cuatro partidos nos manifestamos sobre la intención de no pactar con quien pensamos que no puede traer un buen futuro para Llanes por el pasado reciente que tiene y donde no hubo ningún cambio.

-Firmaron el pacto ante notario.

-Para darle un formalismo. Lo que está bien claro es que las cuatro firmas tienen detrás a las asambleas o juntas locales aceptando el acuerdo.

-¿Quedan atrás los problemas internos del pasado mandato?

-Tenemos la suerte de poder rectificar errores y eso es una ventaja. Todos somos conscientes de cómo tenemos que afrontar este nuevo mandato y de minimizar esos errores o eliminarlos. Es nuestra voluntad.

-¿Qué opinión le merecen las medidas que desde la dirección regional de IU se están tomando contra su compañera Priscila Alonso por no facilitar un gobierno del PSOE?

-No es una cosa que me incumba particularmente, pero sí tengo mi opinión personal, que es que Priscila y la agrupación local entienden muy bien cuál es el contexto de Llanes y quieren trabajar por el concejo. No puedo compartir las opiniones vertidas por el coordinador provisional de IU, pero eso es una cosa que les compete a ellos y ellos sabrán por qué lo hacen. Evidentemente, sobre el contexto de Llanes quizás no se interesaron o no saben lo que pasa. Respaldo absolutamente a Priscila y a la agrupación de Llanes, entiendo sus planteamientos y, sobre todo, respeto su autonomía local. Creo que sus decisiones les honran y engrandecen.

-¿Y las denuncias presentadas contra el PSOE por hacer fotos a las listas del censo y llamar a gente a votar el día de las elecciones?

-Desconozco el recorrido jurídico que tendrá, pues existe una ley de protección de datos muy dura y la obligación de respetarla. Otra cosa es lo que opino sobre esos documentos donde se explican, en principio, las instrucciones que dio el PSOE de Llanes para el día 'D'. Para mí, donde dice 'movilizar' debería decir 'coaccionar' o 'presionar' y demostraría esa red clientelar que es 'movilizada' a sabiendas de que están siendo 'fichados'. Es una barbaridad para quienes creemos en la democracia. La gente sabe bien que por cosas como esa están solos en la oposición.

-¿Qué va a pasar con la Concejalía de Personal?

-Por el momento me la quedo yo.

-¿Y cree que es lo más adecuado tras los enfrentamientos vividos con parte de la plantilla municipal?

-Voy a intentar trabajar para los ciudadanos, que son quienes me dieron esta posibilidad. Son los únicos por los que voy a trabajar.

-Los trabajadores también son ciudadanos.

-Por supuesto. En todo conflicto hay dos partes y desde luego intentaré limar asperezas, pero hay que ser claro con los derechos y deberes. Por supuesto, tendiendo puentes e intentando conciliar. Si no se consigue, no será por esta parte.

-No pudieron hacer la presentación del Plan General hace un mes, ¿lo harán ahora?

-En breve saldrá el documento inicial en el BOPA y, como se demostró desde el principio de nuestra andadura, cuanta más información tengan los vecinos, mejor. No habrá problema en poder exponerlo públicamente y en que sea el equipo redactor quien lo haga. En todo el proceso la participación fue pionera y real.

-Desde algunos sectores critican que es excesivamente conservador.

-Sobre todo el sector de los promotores, a los que se les vio pública y privadamente de la mano del PSOE. Pero bueno, aquí estamos para hablar y lo que tenemos que pensar es en un plan para las siguientes generaciones, no para la siguiente legislatura o para contentar a cierto sector, mínimo, que son los promotores y que son quienes probablemente fueran partícipes de la especulación a la que se vio sometido el concejo con anteriores planes. Esto no puede ser a gusto de todos, pero sí de la mayoría.

-¿Y qué me dice sobre la posibilidad de un encarecimiento del suelo de la que advirtió la oposición?

-La cantidad de difamaciones y mentiras que se vertieron sobre tantas cosas tiene que caer sobre quien las vierte. Aquí esta la sociedad llanisca representada otra vez en un cuatripartito que tiene bien claro que quiere dejar atrás esas formas de actuar. La gente ya los tiene calados.

-¿Qué pasa con los presupuestos? ¿Nuevo mandato, problemas heredados?

-Tenemos un nuevo concejal de Hacienda y vamos a esperar a ver cuáles son sus impresiones. Tuvimos muchas dificultades a nivel presupuestario y las salvamos con mucho trabajo y mucho ahorro, así que si alguien quiso ahogarnos por ahí, vio que no salió bien la jugada. Cuanto antes vuelvan las cosas a la normalidad, mucho mejor, pero a veces no es cuestión propia.

-¿Hay ya informe del interventor sobre los de este año?

-En breve tendremos una valoración y podremos decir públicamente cómo están las cosas, si podemos sacar unos presupuestos o tenemos que cambiarlos. Seguimos trabajando en ello.

-Una de las novedades es la Concejalía de Pueblos.

-En el anterior mandato se hizo la de Playas y fue todo un éxito. Dimos valor a una realidad del concejo que tenemos que mimar con todo el cariño del mundo y lo mismo pasa con Pueblos. Que pueda haber un concejal a pie de pueblos todos los días y que pueda 'in situ' no solo poder ver los acabados de las obras, también tener un plan de mantenimiento y un contacto con los alcaldes y juntas vecinales es fundamental. Llanes es la villa y sus pueblos, que son muchos, y espero que esta concejalía dé esa vinculación directa con el Consistorio y repercuta favorablemente en una mejor calidad de vida, que es lo que los habitantes de los pueblos merecen.

-¿Y cuáles son los proyectos más inmediatos en los que se van a poner a trabajar ya mismo?

-Evidentemente, uno de los principales es el Plan. Es uno de los pilares de este mandato. La ciudadanía nos puso otra vez al frente a los cuatro grupos para ser garantes de que las generaciones futuras puedan tener un plan urbanístico, con todo lo que ello engloba, positivo y diferente al que nos habían planteado, que podía poner en riesgo identidad misma del concejo. Es un punto nuclear que los cuatro grupos estamos muy concienciados de que tenemos que llevar a buen puerto. También queremos seguir por la senda económica marcada, concluir las ofertas de empleo público que ya están empezadas y poder hacer frente a la siguiente.

-¿Podrán tener listo el PGO durante este mandato?

-Los plazos que nos propusimos desde el principio fueron muy exigentes, pero se están cumpliendo, con lo cual soy optimista y poder llegar a la aprobación definitiva sería todo un éxito. Por eso vamos a trabajar.