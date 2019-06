Ciudadanos y PP llegan a la investidura de Colunga sin un acuerdo en firme G. P. LLANES. Sábado, 15 junio 2019, 01:48

Ni Ciudadanos ni PP de Colunga reconocían ayer avances para plasmar sobre papel un acuerdo de gobierno, lo que sitúa al Pleno de este mediodía como el escenario en el que finalmente se decidirá el futuro del Ayuntamiento. «No sé lo que va a pasar», dijo el candidato naranja, José Ángel Toyos, que a lo largo de la tarde se mostraba dispuesto a «hablar» de recibir la llamada del popular Justino Pérez. Éste, por su parte, decía esperar también por la misma llamada y recordaba que «lo que no está firmado no está cerrado». «No voy a hacer un pacto de investidura sin un acuerdo», sostuvo, a la par que manifestaba «no entender por qué estamos así». Tampoco descartó Pérez que, de no alcanzar hoy el gobierno de coalición, se pueda dar en un futuro la opción de la moción de censura contra el PSOE, si es que finalmente como lista más votada repite al frente del Consistorio. PSOE y Ciudadanos también llegaron a negociar, con la oferta de los socialistas de gobernar en coalición, reservándose la alcaldía.