Ciudadanos pide la reapertura del consultorio de Amieva, cerrado por el coronavirus

E. C.

G. P. sames. Sábado, 30 de mayo 2020, 00:16 Comenta Compartir

Ciudadanos reclama la reapertura de los consultorios periféricos de las zonas rurales cerrados por el coronavirus. Entre ellos se encuentra el de Amieva, que ayer visitó la diputada Laura Pérez Macho. «Mucha gente mayor no está yendo al médico por no bajar a Cangas, con los riesgos para su salud que eso conlleva. Además, el centro de salud de Cangas no está en condiciones ni tiene los espacios suficientes ni salas de espera, con lo que la gente mayor tiene que esperar fuera, llueva o apriete el sol», lamentó la parlamentaria.

Dada la situación en los pueblos, la también portavoz de Ciudadanos en la Junta General pedirá la comparecencia del consejero de Salud «para que detalle el plan de reapertura de los consultorios periféricos». «Es necesario que se concrete el detalle de esa planificación y que, en la medida de lo posible, se dé prioridad a los consultorios de zonas rurales con población muy envejecida», dijo.