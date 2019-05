Ciudadanos Ribadesella, abierto a negociar con todos en base a un programa JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 30 mayo 2019, 00:20

El único concejal electo de Ciudadanos en Ribadesella se muestra abierto a pactar a derecha e izquierda, pero en base a un programa. Su objetivo pasa por «realizar todas aquellas cosas básicas e inminentes con las que nos hemos comprometido a lo largo de la campaña electoral», dijo. Entre sus peticiones están la mejora del pavimento del camino al cementerio de Berbes, arreglar la carretera de La Cuesta para que no resbale, acondicionar el camino de Arduela, crear el comedor escolar, dragar la ría e impulsar el plan de movilidad que permita reordenar el tráfico en la villa. «Estos son puntos clave sobre los que tenemos que empezar a hablar. Ahora bien, hay que trabajar, porque nosotros no venimos a sentarnos ni a ver las moscas pasar como ya ocurrió en otras legislaturas que, aún teniéndolo todo, no hicieron nada», añadió.

Por ese motivo, Fuentes piensa que en Ribadesella puede gobernar la fuerza mas votada, el PSOE, pero también puede hacerlo la derecha, «aunque siempre con el centro como referencia y con una hoja de ruta clara, nuestro programa, que es mucho mejor que el del resto», añadió.

Lo que no quiere el candidato de Ciudadanos es un gobierno enfrentado como el que protagonizaron PSOE e IU hace tres legislaturas. «Tiene que ser como un todo, como una piña», insistió.