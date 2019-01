Los clubes deportivos de Llanes aúnan fuerzas para luchar por las escuelas Jagoba Mentxaka entrega la documentación de la nueva asociación en el Ayuntamiento de Llanes. / N. A. Catorce entidades del concejo conforman una asociación para defender sus intereses y evitar que los niños se vuelvan a quedar sin actividades G. P. / L. R. LLANES. Jueves, 24 enero 2019, 00:34

Aunar fuerzas de cara a defender sus derechos frente a situaciones como la que el pasado diciembre dejaba a decenas de pequeños llaniscos sin actividades deportivas y a muchos de ellos sin trabajo. Es lo que pretenden los miembros de las catorce entidades que conforman la Asociación de Clubes Deportivos del Concejo de Llanes. Los monitores y responsables de los clubes llevan manteniendo reuniones desde que a principios del pasado diciembre se hiciera público que el Ayuntamiento no iba a poder seguir suscribiendo los convenios que hasta ahora se venían haciendo para encomendarles la gestión de las escuelas deportivas. Para no incumplir la ley, explicaron entonces desde el equipo de gobierno, era necesario sacar a concurso este servicio municipal, lo que hizo que fuesen en su práctica totalidad empresas y clubes de fuera del concejo quienes se hicieran con los contratos, para enfado de instructores, niños y padres.

Tras casi ocho semanas de trabajo, la asociación quedaba recientemente conformada y ayer su futuro portavoz, el monitor de atletismo y hasta ahora portavoz de los afectados, Jagoba Mentxaka, acudía al Ayuntamiento de Llanes a presentar toda la documentación pertinente para que la entidad pueda constituirse formalmente. El primer paso de la Asociación de Clubes Deportivos del Concejo de Llanes se dará hoy mismo, pues sus responsables tienen previsto mantener una reunión en la Casa Consistorial con los concejales de Contratación y Deportes, Juan Carlos Armas (PP) y Marisa Elviro (Vecinos por Llanes), para abordar el futuro de las escuelas deportivas.

Los clubes pretenden insistir en que, de cara a la próxima convocatoria, en cuyas bases comenzarán pronto a trabajar los servicios técnicos del Ayuntamiento, no solo se tengan en cuenta criterios económicos, como sucedió en esta ocasión, debido a la premura para adjudicar el servicio. Algo con lo que ya cuentan en el equipo de gobierno, tal y como manifestaba recientemente la propia Elviro a este diario. No obstante, aseveró la edil, «que nadie piense que las nuevas bases van a ser la panacea, pues la normativa solo permite un 25% de valoración subjetiva de criterios objetivos». Es decir, «no valdrá simplemente con ser de Llanes, eso no es legal». En los nuevos contratos, indicó, se podrán valorar aspectos como «el tener más y mejores monitores u ofrecer más actividades, presentar un proyecto que resulte más interesante que el del resto de aspirantes, por ejemplo». Eso sí, advirtió, al tratarse de un contrato más largo y con una mayor cuantía, «las demás entidades también se lo currarán».

El Ayuntamiento ya adjudicó las escuelas deportivas y están abiertas las inscripciones

En cuanto a las escuelas, ya han sido adjudicadas todas ellas y el plazo de inscripción para las diferentes actividades permanece abierto.