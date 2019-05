Los clubes llaniscos reclaman mejoras en las instalaciones deportivas del concejo Goteras en las pistas del polideportivo de la capital llanisca. / E, C, Advierten de que «las escuelas deportivas siguen en la misma situación que hace tres meses y no dará tiempo a ponerlas en marcha para el próximo curso escolar» L. RAMOS LLANES. Sábado, 11 mayo 2019, 02:01

Las instalaciones deportivas municipales repartidas por el concejo llanisco no pasan por su mejor momento. Es lo que aseveran desde la Asociación de Clubes Deportivos de Llanes, quienes lamentan el «abandono» al que, consideran, llevan varios años sometidas y reclaman una serie de mejoras para que pequeños y mayores puedan seguir practicando deporte en ellas.

Según explicaba ayer, durante la presentación oficial de la entidad que aglutina a la mayoría de los clubes deportivos del concejo, su portavoz, Jagoba Mentxaka, «pese a las buenas palabras de los políticos, vemos que todo sigue igual y no se avanza en la mejoría de problemas que llevamos tiempo advirtiendo, como las goteras del polideportivo de Llanes». En este mismo espacio, agregó, «siguen sin pintarse las la líneas de las diferentes pistas». En Posada la situación no es mucho mejor, pues «la pista de atletismo sigue plagada de toperas y sin concluir, ya que falta por levantar el edificio que acoja los vestuarios y oficinas que reclamamos», indicó el instructor deportivo. Así, criticó, dependen de poder utilizar los vestuarios del cercano campo de fútbol.

«Necesitamos esas instalaciones también para mejorar la seguridad, pues actualmente tenemos que guardar todo el material en una caseta de obras y hace apenas dos semanas sufrimos un robo», relató. Los cacos se llevaron en torno a trescientos euros procedentes de las vueltas de la lotería, así como material deportivo. También hace unas semanas se producía otro robo en las instalaciones que ocupa el Urraca Club de Fútbol.

El portavoz de la Asociación de Clubes Deportivos de Llanes también se refirió a otro aspecto que generó una intensa polémica en el concejo hace meses: las escuelas deportivas. Este servicio, del que formaban parte «casi medio millar de niños», tuvo que ser sacado a concurso a finales del pasado año al no poder renovarse el convenio que se venía manteniendo con las entidades del concejo, algo que generó fuertes protestas de padres, escolares y monitores y que acabó con algunos de los deportes quedando desiertos. Desde el cuatripartito se comprometieron a redactar unas nuevas y más complejas bases para poder sacar de nuevo a concurso las escuelas, dando cierta prioridad a los clubes llaniscos y permitiendo la firma de contratos más largos. Sin embargo, en la asociación no las tienen todas consigo. «Nos reunimos con todos los partidos y todos se mostraron muy interesados, pero la realidad es que todo sigue igual que hace tres meses y con las elecciones y el verano a la vuelta de la esquina, no creemos que dé tiempo a tener todo listo de cara al inicio del nuevo curso».

Además, Jagoba Mentxaka reclamó también, en nombre de los clubes, la instalación de desfibriladores en todas las instalaciones deportivas del concejo, así como la adquisición de material para pruebas deportivas por parte del Ayuntamiento. «No supone una gran inversión para las arcas municipales y a los clubes nos ahorraría un montón en cintas, arcos hinchables, vallas y demás material», indicó. Asimismo, instó a recuperar el servicio de medicina deportiva y a completarlo con la figura de psicólogo deportivo, «muy efectiva y que ya existe en concejos próximos». Desde la asociación pidieron también colaboración económica al Ayuntamiento para poder llevar a cabo cursos de acceso público y afearon la «mala organización» de la Gala del Deporte. «Es la semana que viene y ni recibimos invitación ni sabemos la hora», criticó Mentxaka.