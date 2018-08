La Cofradía de Gijón niega las descargas ilegales de algas

La Cofradía de Pescadores Virgen de la Soledad de Gijón salía ayer al paso de las acusaciones vertidas por sus colegas lastrinos, quienes denunciaron que dos embarcaciones estaban realizando «descargas ilegales» al no pesar las algas en la lonja. «No hubo ningún tipo de ilegalidad», aseveraron los gijoneses, quienes achacan el conflicto a «la mala gestión del secretario» de la cofradía de Lastres. Las algas no están sujetas a la venta en la lonja, agregaron, e indicaron que intentaron negociar un precio, como en años anteriores, pero el lastrín «se empeñó en cobrar como si fuese una venta de pescado y aplicar los porcentajes que pagan tanto compradores como vendedores», por lo que la negociación no llegó a buen puerto.

«La lonja no presta ningún servicio, solo el atraque al puerto, que es del Principado», indicaron, y aseveraron que no pueden cambiar el peso de las algas, pues «el camión tiene que llevar una guía de transporte donde figura el peso y tiene que coincidir con el estadillo que se presenta al Principado».