El colegio rural de Beleño, escuela de magia por un día Escolares en el centro de interpretación del Parque pongueto. / X. C. G. P. BELEÑO. Jueves, 25 abril 2019, 00:21

La lectura rompe barreras y llega a permitir hechos tan insólitos como que San Juan de Beleño se convierta en la escuela Hogwarts de magia y hechicería. Lo consiguieron ayer los 65 alumnos del colegio rural agrupado (CRA) Picos de Europa, con aulas en Mestas de Con, Benia y la propia capital pongueta. Con motivo del Día del Libro -la cita se retrasó al miércoles por ser la jornada en la que disponen de todo el profesorado- los escolares se reunieron en Ponga y, ataviados con capas y varitas, disfrutaron de una jornada consagrada a la saga de Harry Potter. Los pequeños se dividieron en grupos de diferentes edades y aulas, cada uno bajo el nombre de una de las casas de la popular obra de J.K.Rowling. Con esa distribución participaron en su particular torneo de 'quidditch', un taller de varitas mágicas, pócimas y una actuación del mago Pelayo. La ambientación mágica fue tal que incluso el centro de interpretación del Parque Natural se convirtió en la estación de King's Cross, con su mítico andén nueve y tres cuartos. Eso sí, en lugar de tren de vapor, de Ponga parte el autocar 'Narciso'. «Me gusta mucho Harry Potter, no había leído los libros pero ahora me apetece hacerlo. Leyendo se aprenden muchas cosas», valoró Rebeca del Cueto, del aula de Benia.