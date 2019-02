Colunga se apunta a la «fuerza del elefante» Sandra Cuesta y los menores en su despacho, con el cuadro del elefante al fondo. / JUAN LLACA Los niños de los grupos de participación se reúnen con la alcaldesa para debatir las necesidades del concejo G. POMARADA Sábado, 9 febrero 2019, 00:33

Una treintena de menores de Colunga dieron ayer el salto a la política municipal por unas horas. En una audiencia junto a la alcaldesa Sandra Cuesta los pequeños pudieron exponer las propuestas que consideran más urgentes para el concejo, no exentas de alguna ensoñación como construir un parque de atracciones, pero juiciosas en su conjunto. No faltaron alusiones los parques infantiles o a la calefacción del colegio, lo que dio pie a que la regidora explicase cómo funcionan los presupuestos municipales. «Pidieron un parque en Coceña porque no hay, apelé a su principio de la solidaridad porque se va a hacer el de Lastres y para el año que viene llegarán a más zonas rurales si sigo de alcaldesa», señaló. También indicó que su idea de instalar iluminación en la 'U de skate' será incluida en futuros proyectos y dio traslado del compromiso de la Consejería de Infraestructuras de habilitar un paso de peatones en La Riera, como ellos habían solicitado. Por su parte, los niños de los dos grupos de participación del concejo -infantil y juvenil- adquirieron la responsabilidad de constituir una patrulla de limpieza que actuará en los cascos urbanos del concejo.

«Estamos educando ciudadanos que ven que las instituciones son accesibles y los cargos públicos lo somos de manera coyuntural», dijo Cuesta, que ilustró su postura a los pequeños con la metáfora del elefante: «Es grande, fuerte, poderoso y deja huella, como dice el eslogan de Colunga. Como él, todos juntos somos más fuertes». Un elefante cuelga precisamente de su despacho desde semanas atrás, regalo de los propios niños del concejo que a buen seguro repetirán en futuras audiencias. «La intención es dársela siempre que la pidan. Es fácil criticar, pero es mejor participar e involucrarse», afirmó la alcaldesa de Colunga.