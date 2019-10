Colunga suma aliados por la llingua y el medio ambiente Miembros de La Llastra en una de sus primeras actividades, la limpieza de la playa de La Griega. / E. C. La nueva asociación La Llastra nace en el concejo con el ánimo de recuperar tradiciones, reivindicar la toponimia y acercar la cultura G. POMARADA COLUNGA. Lunes, 21 octubre 2019, 00:51

La asociación colunguesa La Llastra ha nacido con un ímpetu a la altura de su vocación. Se definen como una entidad cultural y medioambiental y su carta de presentación no ha llegado con actos ni conferencias, sino bajando al terreno. Concretamente a la arena de la playa de La Griega, donde se han estrenado retirando la basura acumulada. «Queríamos presentarnos con algo tangible», explica el presidente José Luis Agüera, que desgrana ya un variado programa para los próximos meses. Por lo pronto, el próximo domingo 28 tienen pensado tomar parte en una sextaferia en la playa llastrina y en noviembre en una limpieza de los ríos del concejo junto al centro de interpretación Sierra del Sueve.

A esa vertiente medioambiental se suman iniciativas destinadas a los futuros garantes del planeta, con «ecopatrullas de niños para que adquieran esos hábitos y los incorporen». También en materia educativa tienen previsto contactar con los centros escolares colungueses.

Con cuarenta personas involucradas ya en la entidad, cada cual con sus propios intereses, esa variedad está llamada a reflejarse en las propias líneas de acción. Por ejemplo, habrá «simpatizantes» que se centren en aspectos culturales como la programación de conciertos, mientras que otros tratarán de impulsar ideas en torno a los castros, desde «investigación a limpiezas». Eje central de su labor ocupará asimismo la normalización del asturiano. Con la alcaldesa, Sandra Cuesta, tienen previsto trabajar para «fomentar su uso» y que la llingua «se meta en el día a día». «Queremos que se use correctamente la toponimia, sobre todo con las tres L: Llastres, Lluces y Lliberdón», apunta el presidente. Como profesor de inglés, apuesta además por aplicar a la llingua un aprendizaje «sobre el terreno», con «actividades de uso común» que permitan fijar palabras y recopilar aquellas propias de Colunga. Toda esa labor cultural y medioambiental será divulgada a través de una página web bilingüe.

«Crecer poco a poco»

«Queremos ir creciendo poco a poco, colaborando con otras asociaciones y con el Ayuntamiento. No vamos a buscar conflicto», sostiene Agüera. El proyecto se asienta en meses de reflexión, pues comenzó a gestarse la pasada primavera. Desde entonces han ido sumando integrantes, que en su caso no serán socios al no ser La Llastra una entidad al uso en la que se abonen cuotas. «Tenemos gente que vive en el concejo y también otros de fuera con vinculación. Hay historiadores, abogados, politólogos o profesores», enumera el presidente de un colectivo que llega para «mejorar la vida en el concejo» colungués.