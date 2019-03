El PP colungués dice que sí hay dinero para la rampa del Escanu Lunes, 18 marzo 2019, 01:31

El presidente del PP de Colunga, Justino Pérez, negaba ayer que el Estado no tenga dinero para construir una rampa de acceso a la playa del Escanu , en Lastres. «Que no hay una partida específica ya lo sabemos, pero que no hay dinero en otras partidas genéricas del presupuesto para esta obra es una trola», aseveró, y criticó que «de cara a las elecciones había que decir que la culpa de no hacer la rampa la tienen los presupuestos prorrogados, es decir, el PP que no los votó. Menuda banda», apostilló, en referencia a los socialistas.