«En la comarca también hay 'kellys', pero no se reconoce por el turismo» Representantes de las 'kellys', ayer en Ribadesella. RIBADESELLA. Viernes, 15 marzo 2019

Las camareras de piso de Kellys Unión Asturias expusieron ayer en Ribadesella la realidad que atraviesa su actividad en una charla organizada por Pueblu. La vicepresidenta del colectivo, Ana Nuñez, explicó que la problemática está presente en la comarca, si bien «no se reconoce porque no interesa desde el punto de vista turístico». «Hace un año estuvimos en Llanes y algún empresario nos dijo que en el Oriente no hay 'kellys', pero sí que existen», sostuvo Núñez, quien recordó que estas trabajadoras llegan a cobrar menos de dos euros por cada habitación limpiada. «Somos la llave de los hoteles y, sin embargo, somos el departamento al que menos se paga, el menos considerado profesionalmente y el primero en externalizarse», denunció. Desde el colectivo apuntaron además a las lesiones que sufren y que no son consideradas como enfermedad profesional. Por todo ello, reclaman que se reconozcan esas patologías, rechazan la externalización, piden contemplar la jubilación anticipada y respetar el convenio del sector. Siguiendo la senda de las organizaciones andaluzas, las 'kellys' asturianas solicitan además que esas medidas se plasmen en los programas electorales de los partidos.