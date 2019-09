Comisiones Obreras denuncia «precariedad» en el salvamento de Llanes El sindicato considera que ni Ayuntamiento ni Cruz Roja tienen «voluntad real de solucionar los problemas» e insta a municipalizar el servicio G. POMARADA LLANES. Miércoles, 4 septiembre 2019, 00:13

A las críticas lanzadas a lo largo de este verano por los propios socorristas se sumaban ayer las del sindicato Comisiones Obreras, que denuncia a través de un comunicado la «precariedad» detectada en el salvamento de Llanes. Como ya adelantó EL COMERCIO, entre los motivos del malestar se encuentra el estado del material y las condiciones salariales de los efectivos. Desde el sindicato enumeran un listado de deficiencias, como lanchas con el volante roto y perdiendo gasolina, chalecos salvavidas que no hinchan, ausencia de mascarillas e incluso cremas solares caducadas, «material que compete al 112, pero que Cruz Roja, como adjudicataria del servicio, debería haber velado por que todo lo entregado estuviera en correcto estado», dicen. A ello añaden que ni los locales de vigilancia ni el mobiliario en los arenales «es el adecuado», ya que los efectivos han llegado a compartir vestuarios con los usuarios de las playas como en el caso de la del Sablón». Entre los problemas, CCOO apunta asimismo a las cuestiones laborales, con una «mala gestión del personal en cuanto a la organización del trabajo y la distribución de los turnos y el establecimiento de las planillas asignando playas lejanas». «Si tenemos en cuenta además los bajos salarios -cobran el salario mínimo- y la escasez de personal, se entiende que este año la práctica totalidad de la plantilla sea nueva», afirman.

Consideran además que ni el Ayuntamiento ni la entidad adjudicataria Cruz Roja «tienen voluntad real de solucionar todos estos temas, ya que se llevan arrastrando e incluso empeorando, como es el caso de las relaciones laborales, desde el inicio del servicio». Es por ello que desde el sindicato reclaman una municipalización del servicio, petición ya lanzada semanas atrás por la Plataforma de Socorristas y Exsocorristas de Llanes, primeros en dar la voz de alarma sobre la problemática.

Balance del Consistorio

El plan finaliza este domingo, con 669 atenciones y 16 rescates entre julio y agosto

También ayer, desde el Ayuntamiento ofrecían un balance sobre estos meses de servicio. A falta de contabilizar las incidencias de esta semana de septiembre, la última con salvamento en las playas de Llanes, los socorristas efectuaron entre el 29 de junio y finales de agosto un total de 669 asistencias sanitarias, 16 rescates, 3 evacuaciones a centros sanitarios y otras 31 atenciones sociales. Por meses, agosto concentró el mayor número de asistencias sanitarias, con 397 frente a las 272 de julio. No obstante, en el mes estival por excelencia los datos del Ayuntamiento revelan un menor número de rescates, de siete frente a los nueve de julio. Bajó además la cifra de personas que requirieron de traslado a centros sanitarios, del par de julio a un único caso en agosto. Otra nota positiva es que, en lo que va de verano, no se han registrado ahogamientos. En cuanto a las asistencias sociales, la cifra permanece estable, con 15 casos en julio y 16 en agosto. La situación de la mar obligó, no obstante, a colgar la bandera roja durante más días en agosto, un 7% de las jornadas frente al 5% del mes anterior.

El Plan de Salvamento, con medio centenar de efectivos, culminará el próximo domingo a las 19.30 horas en los trece arenales con servicio. El presupuesto ha alcanzado este 2019 un total de 249.260 euros.