La competencia francesa baja el precio de la angula en una campaña de «pocas» capturas Primera subasta de angula de esta temporada, en noviembre. / ACEBAL La cofradía de pescadores de Ribadesella lamenta que «muchos» de sus clientes estén optando por comprar en el país vecino JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Martes, 29 enero 2019, 00:18

La temporada de la angula continúa a la baja en la comarca oriental. Los últimos datos oficiales de capturas, los correspondientes al mes de diciembre pasado, demuestran que la campaña 2018/2019 va camino de ser negativa. La rula de Ribadesella solo subastó 286 kilos de angula durante el último mes del año 2018, el segundo de la presente costera. La cifra contrasta con los 417 kilos capturados en el mismo mes de 2017, lo que supone 132 kilos menos que el año pasado. Las capturas caían a la mitad en noviembre, volvían a caer, aunque algo menos, en diciembre y seguirán cayendo en enero, «un mes que mejorará los resultados de noviembre, pero se quedará por debajo de diciembre, el mejor de los tres meses», señaló el secretario de la cofradía Virgen de Guía, José Manuel Gutiérrez.

Con ello, también ha descendido la recaudación. El pasado mes se quedó en 139.453 euros, frente a los 190.611 del mismo mes del año anterior. El precio medio del kilo de angula se situó en 488 euros, pero en las últimas ventas registradas en este mes de enero ha bajado a los 350 euros el kilo. El motivo, la competencia gala. «En Francia están pescando más angula que nosotros y muchos de nuestros clientes van a comprarla allí, donde los precios están incluso más bajos», añadió Gutiérrez.

Los resultados aún han sido peores en la rula de Bustio, donde en el mes de diciembre solo se subastaron 56 kilos de angula, con una recaudación de 27.945 euros. Eso sí, el precio medio fue ligeramente superior, alcanzado los 500 euros justos. No hay angula y todo apunta que no la habrá en lo que resta de costera, porque «el tiempo no nos ha acompañado», dicen los profesionales. Tanto en noviembre como en diciembre «no hubo turbias, la mar estuvo muy bella y el agua caliente». Y ahora en enero, llega una gran riada que lo arrastra todo «y tampoco beneficia la entrada de esta pesquería», explicó Gutiérrez.

La costera de la angula en el litoral oriental se abría el pasado 1 de noviembre y finalizará el 28 de febrero. Durante la campaña la Consejería de Desarrollo Rural ha fijado dos periodos de descanso para los anguleros riosellanos, entre el 12 y el 26 de noviembre y entre el 20 y 25 de diciembre. Por su parte, en la ría de Tinamayor, la playa de La Franca y el río Cabra existe un plan específico de gestión, que limita a un máximo de veinte las licencias concedidas.