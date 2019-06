Cuando el concejo de Cabrales se quedó sin ley

La polémica llegó cuando el otoño caía ya sobre los Picos de Europa y las hojas de los árboles que llenaban los valles cabraliegos comenzaban ya a desprenderse de las ramas, teñidas del color anaranjado que, por aquellas tierras, pinta también las paredes verticales del Picu Urriellu. Corría el año 1932 y en Arenas de Cabrales los ánimos andaban revueltos desde que, meses atrás, saliera elegido de regidor municipal, por mayoría absoluta, Pedro Trespalacios. «He aquí un alcalde que no lo es», firma el pie de foto que, desde la revista 'Estampa' del ocho de abril del 33 -ya habían pasado unas cuantas semanas desde los altercados-, puso a Cabrales en el mapa para los lectores de toda España. Era alcalde, sí, y a la vez no lo era, porque a Trespalacios -calva amplia, habano en la mano, boina calada y camisa blanca de perlé perfectamente planchada-, y a sus once concejales les habían echado del consistorio, sito en Carreña, los de Arenas, el pueblo rival.

De ahí el interés de la noticia: había en Asturias un pueblo que había conseguido vivir sin Ayuntamiento desde octubre del 32... y que tampoco se resentía mucho de semejante ausencia. La gota que colmó el vaso había sido, al parecer, la decisión del equipo de gobierno de Trespalacios de sustituir al médico municipal, pero sobre todo el tinglado sobrevolaba también el cierto reflujo 'independentista' de los de Arenas, que aseguraban que el Consistorio beneficiaba al pueblo contrario, Carreña, y que llevaban no poco tiempo intentando constituirse, sin éxito, en entidad menor. En aquel pleno que acabó con la figura del doctor, los vecinos se plantaron con la soberana intención de largar a los doce munícipes con viento fresco y, días después, sus señoras hicieron el resto: mientras los hombres, de una y otra parte, prestaban declaración por aquel incidente ante el juez de Llanes, al menos cuatro decenas de mujeres de Arenas entraron por las bravas al Ayuntamiento, empujaron al funcionario de turno y se hicieron con las llaves del salón de plenos.

Sin llaves y con la creencia generalizada de que forzar un pleno extraordinario pudiera generar, acaso, la ira definitiva de los de Arenas, el Consistorio cabraliego sencillamente se paralizó y, con él, todo lo que conllevaba: la recaudación de los arbitrios por las carnes o el inquilinato, la renovación de cédulas personales, la construcción de edificios públicos y el llamamiento a quintas de los chavales como el que, con una vaca roxa a la derecha y agarrando un cabrito pinto con el brazo izquierdo, se lamentaba ante el reportero de 'Estampa'. «¡Con la gana que tengo de gritar: Ixuxú, los quintos!». El muchacho, a la sazón pastor que no conociera nunca más mundo que el del ganado y los riscos de la cordillera, parecía ser el único con cierta desolación ante la ausencia de Ayuntamiento, aparte de los propios próceres. «Mi tío había escrito cartas de recomendación para ver si me llevaban a una población grande. Yo quería a Madrid...».

«Mientras tanto, este concejo asturiano parece ser campo experimental de una organización futura: vivir sin Ayuntamiento». Salvo el pastor con ganas de conocer mundo, el resto parecían encantados con el invento. Repantingados sobre un banco del pueblo, a la fresca, los cabecillas de la pequeña revolución arenense se hicieron un retrato para la revista y ofrecieron toda su sinceridad al lector: «Estase bien sin Ayuntamientu. Nada nos dan, pero nada pagamos». Tres años llevaban ya sin renovar la cédula de identidad, y que Hacienda anduviera persiguiendo a los concejales y a Trespalacios para que pagasen los impuestos como Dios y la República mandaban, independientemente de que los vecinos no estuvieran contribuyendo al sostenimiento del Estado, les daba más bien igual. «Esto», reconoció uno de ellos a V. Pedregal Laín, el reportero del 'Estampa', «¡ye una mina!».

Lo sería, qué duda cabe, pero una sin mucha vida por delante. La rápida -y en algún punto, hasta desesperada- intermediación de Alonso Mallol, el gobernador civil, consiguió arreglar el conflicto en un año largo, obteniendo primero la dimisión en bloque de los concejales en paro y después, bajo la amenaza de enviar a la Guardia Civil, la sumisión de los vecinos levantiscos. Aunque solo fuera relativamente: a finales del 33 le reventarían un mitin a Manuel Niembro de la Concha, secretario municipal que lo fue en la época de Trespalacios y en torno al cual, más que contra la figura del alcalde en sí, giraba la ira vecinal. No fue el fin del conflicto, ni mucho menos, pero el salón de plenos volvió a abrirse y las cédulas, qué remedio, a cobrarse. Solo un pregunta queda, casi noventa años después, flotando sobre aquel Cabrales sin ley. ¿Llegaría a conseguir el pastor cabraliego que lo enviasen destinado de quinto a Madrid, Villa y Corte? ¡Ojalá!