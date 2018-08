El concierto lírico regresa a Nueva con un repertorio renovado de doce temas Carlos Abeledo, Estrella Collado y Juan Duyos en Nueva. / JUAN LLACA Esta tarde actúan en la iglesia parroquial la soprano Lourdes Martínez, el tenor Carlos de Maqua y la pianista Rosa Goitia G. POMARADA LLANES. Miércoles, 29 agosto 2018, 00:20

La localidad llanisca de Nueva volverá a convertirse esta tarde en el referente de la música lírica con la décimosexta edición del concierto celebrado en la iglesia parroquial. La actuación dará comienzo a las ocho de la tarde, con entrada gratuita hasta completar aforo, y contará con la presencia de músicos reconocidos a nivel internacional, explicaron ayer los organizadores en la presentación de la actividad. Entre los artistas se encuentra el tenor avilesino Carlos de Maqua, la pianista santanderina Rosa Goitia y la soprano bilbaína Lourdes Martínez, «una de las españolas en La Scala de Milán», destacó el presidente de la Asociación Lírica Asturiana Alfredo Kraus, Carlos Abeledo. Él fue, junto a César Menéndez y Juan Duyos, parte del grupo promotor de este evento musical que nació en recuerdo de la estancia de 'El Presi' en el pueblo de Nueva, al que dedicó una canción.

Si bien de otra índole, la música sigue siendo el hilo conductor de la cita, que este año llega renovada. Doce de los catorce temas programados se interpretarán por primera vez, entre ellos 'Me llaman la primorosa', de la zarzuela 'El Barbero de Sevilla'; 'Donna non vidi mai' y el 'Intermezzo' de la ópera 'Manon Lescaut'; 'Quel guardo il cavaliere', de 'Don Pasquale'; 'Parigi, o cara, noi lascerano' de 'La Traviata'; 'Toma ai felice di' de la ópera 'Le villi'; 'Quando me'n vo', de 'La bohème'; 'Una parola o adina', de 'L'elisir d'amor'; 'Siboney'; 'Júrame'; 'El dúo del plumero' de la zarzuela 'Rosa Fernanda' y 'Un día de noviembre'. De pasadas ediciones repetirá únicamente 'No puede ser' de la zarzuela 'La tabernera del puerto' y 'Torero quiero ser', de la ópera 'El gato montés'.