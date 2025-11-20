Investigan a un conductor que quintuplicaba la tasa de alcoholemia en Llanes Se trata de un vecino de Teruel de 56 años que presentaba «signos evidentes de haber consumido alcohol», según la Guardia Civil

P. Á. Jueves, 20 de noviembre 2025, 13:06 | Actualizado 13:15h. Comenta Compartir

La Guardia Civil investiga a un hombre de 56 años que superó más de cinco veces la tasa máxima de alcohol permitida, registrando 1,43 mg/l en aire espirado, mientras conducía de madrugada por la AS-379 a la altura de Llanes. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la mañana del domingo, 9 de noviembre, durante un control preventivo de alcohol y drogas establecido por el el Destacamento de Tráfico de Ribadesella. Los guardias civiles controlaron un vehículo cuyo conductor presentaba «signos evidentes de haber consumido alcohol», según informan desde la Benemérita. Tras realizarle las correspondientes pruebas, arrojó resultados positivos de 1,43 y 1,30 mg/l de alcohol en aire espirado, más de cinco veces la tasa máxima permitida para conductores generales, cuyo límite es de 0,25 mg/l.

Ante estos resultados, el conductor, vecino de la comarca de Jiloca (Teruel), fue investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, al conducir un vehículo a motor con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/l. Las diligencias confeccionadas al efecto fueron remitidas al Tribunal de Instancia de guardia de Llanes.

La Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias y el Sector de Tráfico de la Guardia Civil recuerdan «la importancia de abstenerse de consumir alcohol ni drogas antes de conducir, ya que estas sustancias afectan a la atención, la coordinación y la toma de decisiones, aumentando de manera notable la probabilidad de provocar un siniestro vial con consecuencias graves tanto para uno mismo como para otros usuarios de la vía. La seguridad de todos depende de la responsabilidad individual de cada conductor».