La Confederación Hidrográfica rechaza limpiar la playa de Ribadesella Un riosellano contempla la madera y basura acumuladas en la playa de Santa Marina. / JUAN LLACA El director del organismo remite a la alcaldesa, Charo Fernández, a la Demarcación de Costas en Asturias, que ya se hizo cargo en 2010 JUAN GARCÍA / L. RAMOS Martes, 5 febrero 2019, 00:06

La Confederación Hidrográfica del Cantábrico no participará en la limpieza de la riosellana playa de Santa Marina. Así lo confirmó su presidente, Manuel Gutiérrez, durante el encuentro mantenido este lunes con la alcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández (Foro). La regidora le pidió su contribución a la causa para recoger cuanto antes las 2.000 toneladas de basura depositadas por la última riada en el arenal, pero el responsable del organismo «nos remitió a la Demarcación de Costas en Asturias».

De hecho, Costas fue quien asumió esa actuación tras la histórica riada de 2010, así que el Ayuntamiento de Ribadesella volverá a pedir su mediación, aunque también «llamaremos a más puertas». No lo hará en solitario, sino junto al Ayuntamiento de Soto del Barco, que se enfrenta a una situación similar a la riosellana. De momento, su alcalde ha solicitado una reunión conjunta con el director general de Administración Local del Principado de Asturias, «porque no somos los ayuntamientos costeros quienes tenemos que limpiar la basura que viene arrastrada por el río del resto de municipios», añadió Fernández.

Aún así, la entrevista con Gutiérrez también dejó buenas noticias. La Confederación Hidrográfica del Cantábrico incluirá la limpieza de los ríos Acebu, en su desembocadura en el pueblo de Torre, y San Pedro, en su tramo urbano, en el plan de emergencias recientemente aprobado para las comunidades autónomas afectadas por las inundaciones.

CHC también descarta el saneamiento de la zona oriental del concejo al duplicarse su costeEl alcalde cangués pide el dragado del río Sella a su paso por Triongo para evitar desbordamientos

A su vez, entre sus intenciones se incluye la firma de sendos convenios de colaboración entre Confederación y ayuntamientos para la limpieza de los cauces fluviales. El objetivo es que los consistorios asuman la limpieza de los tramos urbanos de los ríos y la CHC el resto de tramos de cada concejo. «También se establecerá un calendario para el mantenimiento de los cauces, tanto en la desembocadura como es nuestro caso, como en los cursos altos y medio de los ríos», destacó la alcaldesa.

El segundo de los convenios a desarrollar entre el organismo fluvial y las administraciones locales pretende facilitar las cosas a los particulares que, por su cuenta y riesgo, necesiten limpiar la riega que pasa junto a sus domicilios. «La idea es que puedan tramitar la solicitud directamente en el Ayuntamiento sin pasar por la Confederación y sin abonar tasa alguna», añadió Charo Fernández. Los dos convenios serán abordados en el seno de la Federación Asturiana de Concejos.

La alcaldesa riosellana aprovechó la entrevista para interesarse por el colector de saneamiento que la CHC debe construir entre Cuerres y la capital del concejo para sanear los pueblos situados en la zona oriental del mismo. Según le informó el presidente, la actuación ha duplicado su coste, pasando de ocho a dieciséis millones de euros, por lo que ha quedado descartada del plan de inversiones previsto. «Como no es una obra de interés general, tampoco es una obra prioritaria para la Confederación», dijo la alcaldesa. No obstante, Ayuntamiento y Confederación estudiarán de forma conjunta los posibles cambios a introducir en el proyecto para dividirlo en tramos o cambiarlo por completo. No se descarta adoptar el modelo de pequeñas depuradoras en cada pueblo.

Cangas de Onís

También el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), se reunía ayer con el responsable de CHC para reclamar que lleve a cabo el dragado de la isla de sedimentos que afecta al río Sella a su paso por Triongo. «Es preciso que se lleve a cabo un correcto mantenimiento del cauce, pues sino sucede lo que ocurrió hace dos semanas, cuando éste se desbordó, afectando a varias viviendas», indicó el regidor. Gutiérrez, por su parte, se comprometió a llevar a cabo la intervención una vez que la Confederación reciba el dinero solicitado al Gobierno central para acometer obras de emergencia tras las riadas.