«No van a conseguir reventarnos el PGO», dice Charo Fernández a los socialistas Plaza de Santa Ana en la villa riosellana. / JUAN LLACA La regidora de Ribadesella detecta «intereses ocultos» en el grupo de la oposición y dice no entender su cambio de opinión JUAN GARCÍA Sábado, 9 febrero 2019, 00:34

El Plan General de Ordenación (PGO) del concejo de Ribadesella saldrá adelante con o sin el Partido Socialista. «Por mucho que el PSOE intente reventarnos el plan, no creo que lo pueda conseguir». Así lo dijo la alcaldesa, Charo Fernández, tras defender las bondades de un documento que se empezó a elaborar durante el gobierno de coalición PSOE-IU y que «nosotros hemos asumido, junto al equipo redactor, con la esperanza de poder llegar a aprobarlo». Por ese motivo, ocho años después de su llegada a la alcaldía no entiende el cambio de opinión que ha dado el Partido Socialista. «No sé si hablan en términos electorales, desde la ignorancia, desde la maldad o en verdad tienen intereses ocultos que no quieren confesar», censuró.

Según la alcaldesa, después de casi veinte años de tramitación, el PGO de Ribadesella servirá para «blindar» los intereses del Ayuntamiento y dar una «seguridad jurídica» que permitirá crear empleo y riqueza en el concejo. «Contra esto está el Partido Socialista», afirmó. Porque en su opinión si el plan no se aprueba, las víctimas o los indefensos no van a ser cincuenta o sesenta riosellanos, como dijo el PSOE, «sino los casi seis mil riosellanos más todas aquellas personas que tienen aquí una vivienda», contestó la regidora.

Charo Fernández defendió la «total transparencia» con la que se ha redactado el plan, «mucha más de la que tuvo durante el período en el que gobernaron PSOE e IU». Así que tampoco entiende las acusaciones de oscurantismo y unilateralidad lanzadas desde las filas socialistas. «Eso es lo que están acostumbrados a hacer ellos, porque aquí no hubo nada de eso. Aquí hubo reuniones constantes con todo el mundo, así que son ellos los que tienen que explicarnos por qué están tan preocupados por el tema de los Espacios Libres Públicos, porque hasta en la CUOTA nos dicen que no hay ningún problema. Que nos cuenten los intereses que hay detrás», respondió.

La alcaldesa de Ribadesella cree que con su cambio de actitud, el Partido Socialista está votando en contra de «su propio PGO» y le está haciendo un «flaco favor» a los intereses municipales. Tampoco le sorprende este cambio de parecer, porque cuando en 2011 llegó a la alcaldía «nos lo encontramos metido en el cajón del despacho del anterior alcalde». Así que tras desempolvarlo y darle la correspondiente tramitación, lo que se ha conseguido es un plan «coherente y no desarrollista, ya que respecto a las Normas Subsidiarias del año 97 el crecimiento en cuanto al número de viviendas es de 331 viviendas», añadió. Insistió además en que el plan general permitirá «defender» al Ayuntamiento frente a posibles problemas futuros que ya se han empezado a plantear, caso de los Espacios Libres Públicos. «Lo que no queremos dejar a quienes nos sucedan es una nueva Nogalera, como la que se encontraron algunos», zanjó la primera edil riosellana.