El Consistorio llanisco busca en el río el origen del vertido de aguas fecales en Poo Los socorristas volvieron a instalar el indicativo de prohibición de baños en Poo. LUCÍA RAMOS Sábado, 25 agosto 2018

Preocupación en Llanes por la contaminación por bacterias fecales que presentan las aguas de la playa de Poo desde hace varios días. El arenal permaneció ayer cerrado al baño, a la espera de que los niveles de concentración de enterococos vuelvan a valores normales. Técnicos del Servicio de Riesgos Ambientales y Alimentarios de la Consejería de Sanidad regresaron ayer para tomar una nueva muestra, cuyos resultados se conocerán hoy. «En función de cómo sea la calidad de las aguas levantaremos la prohibición o la mantendremos», indicó el concejal de Medio Ambiente de Llanes, el popular Juan Carlos Armas.

Fue a finales de la pasada semana cuando la analítica realizada en el arenal llanisco llamó la atención de los técnicos del Principado al indicar la presencia de una gran concentración de bacterias fecales en el agua (697 número más probable de Escherichia coli por cien mililitros).

El pasado lunes volvieron a repetirse los análisis y tras comprobar que la concentración había subido hasta 1.178, se procedió a enviar un aviso al Ayuntamiento. Sin embargo, un error a la hora de escribir el destinatario impidió que éste llegase al gobierno llanisco. «No es cierto que, como dijeron los ecologistas, tuviésemos conocimiento del episodio de contaminación el martes y no hiciéramos nada hasta el jueves», aseveró la teniente de alcalde, la forista Marián García de la Llana. «En cuanto supimos lo que ocurría dimos orden de izar la bandera roja y prohibir el baño», agregó.

Mientras aguardan por los resultados de los nuevos análisis –el miércoles el nivel subió hasta 2.014–, desde el Ayuntamietno continúan buscando el origen del vertido que ha obligado a cerrar una de las playas más conocidas y concurridas del concejo. «Hemos requerido a la empresa concesionaria del colector de Poo que certifique que no hay ningún problema ni fuga», recordaba Armas, si bien reconocía que el problema no parece proceder de la estación de bombeo, pues en las últimas semanas apenas llovió. Las sospechas se centran en el arroyo de la Vallina, que desemboca en la playa, por lo que el vigilante de Medio Ambiente volvía ayer a peinar el cauce en busca de algún vertido ilegal.

En la mañana de ayer eran varios los turistas que, pese a que el tiempo no acompañaba, se acercaron a conocer «una de las playas más bonitas de Llanes» y se sorprendieron al descubrir que en el 'Paraíso Natural' también hay cierres por contaminación. «Vinimos a conocerla porque tiene mucha fama y es una pena que no podamos bañarnos», lamentaban los alicantinos María Jesús López y Gustavo Reig. Igualmente apenados ante lo que consideran «una burrada» se mostraban Oriol Batet y Esther Levi, llegados desde Barcelona. «Estamos recorriendo toda la costa cantábrica y no esperábamos ver algo así», reconocían. Los valencianos Antonio Pérez y María José Salvador criticaban, indignados, «que no seamos capaces de cuidar algo tan especial. Esperamos que la situación mejore, pues estaremos unos días y querríamos bañarnos», agregaron.