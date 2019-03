El Consistorio riosellano revisará el protocolo de seguridad tras explotar la Sardina de Antroxu Explosión registrada en Ribadesella el martes durante el entierru de la sardina. / NEL ACEBAL Desde el Consistorio no encuentran explicación a lo ocurrido, pero adelantan que en próximas ediciones se acordonará la zona JUAN GARCÍA RIBADESELLA. Jueves, 7 marzo 2019, 00:10

Lo ocurrido este martes de carnaval en Ribadesella, con la explosión de la Sardina durante el Entierru, no puede volver a repetirse. Solo fue un susto, pero pudo haber acabado en tragedia. Por ese motivo, el concejal de Protección Civil y Seguridad, Enrique Gancedo, anunciaba ayer que para próximas ediciones «habrá que acordonar la zona para mantener a la gente un poco más separada», alejada de la barandilla próxima a la Rampa de la Barba, donde el 'verdugo' de turno le mete mecha a la condenada sardina.

Después de revisar los diferentes vídeos del entierro, Gancedo aún no encuentra explicación a lo ocurrido ya que el protocolo de encendido fue similar al de años anteriores. Solo se registró un cambio. Normalmente como combustible suelen utilizarse alrededor de dos litros de gasoil mezclados con una parte muy pequeña de gasolina, «pero da la casualidad que esta vez no llevaba gasolina».

Para facilitar la combustión del antroxeru féretro, este se llena de papel de periódico que se rocía con la mezcla de carburante una vez se deposita en la Rampa de la Barca. «Pero este año, no sé por qué, le costó trabajo encender por la parte de adelante y cuando lo intentó por la parte de atrás fue cuando se produjo la deflagración que, la verdad, no me explicó por qué fue», dijo Enrique Gancedo.

En ese momento se produjo una pequeña explosión que hizo saltar por los aires todos los papeles encendidos en llamas que fueron a caer sobre el público que se apostaba alrededor de la sardina, al inicio del paseo de la Grúa. Por suerte, todos se apartaron a tiempo y no hubo que lamentar daño personal alguno. Al menos, nadie reclamó asistencia sanitaria, nadie presentó queja o reclamación alguna ante el Ayuntamiento. Tampoco el operario municipal que prendió la mecha y sufrió el fuerte impacto de calor. «No le paso nada, ni un rasguño, de hecho hoy está trabajando tranquilamente, aunque fue un susto muy grande», aseguró el concejal riosellano.