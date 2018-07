Los consistorios ultiman las ordenanzas para cobrar el canon a las eléctricas Torres eléctricas a las afueras de la villa de Llanes, que estudia el canon a las compañías. / JUAN LLACA Todos los ayuntamientos de la comarca siguen la senda de Cabrales y realizan estudios técnicos que determinarán el importe a ingresar GLORIA POMARADA LLANES. Domingo, 29 julio 2018, 00:22

Con el precedente del Ayuntamiento de Cabrales, avalado por los tribunales en su decisión de aplicar un canon a las compañías eléctricas que hacen uso de su suelo, los consistorios de la comarca trabajan ahora en ordenanzas fiscales para seguir sus pasos. En diciembre Onís aprobaba la norma que permite aplicar esta tasa, con la que prevé recaudar 100.000 euros anuales. Hace un mes hacia lo propio el concejo de Amieva, cuya estimación de ingresos ronda los 45.000 euros.

En el resto de la comarca, la implantación de la medida fiscal presenta distintos grados de desarrollo. En Llanes, tras analizar la normativa cabraliega y mantener contactos con la Federación Asturiana de Concejos (FACC), trabajan actualmente en el estudio técnico previo a la redacción de la ordenanza, explica la teniente de alcalde y edil de Hacienda Marián García de la Llana. Lo mismo ocurre en Ribadesella, donde la idea rondaba ya desde que el equipo de gobierno tuvo conocimiento de la sentencia pionera que avalaba el cobro en varios ayuntamientos españoles. No obstante, el teniente de alcalde Pablo García recuerda que «no es tan fácil como parece» aplicar ese canon. «Hay que hacer un estudio de los kilómetros de toda la red», explica.

Y ese estudio, añade el regidor de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, supone un desembolso que en su caso llega a los 20.000 euros. «Quien no tiene dinero para hacerlo no cobra, no es justo», indica el primer edil peñamellerano, defensor de que el canon se aplique en base a una normativa estatal y no a instancias de la administración local. «Debería estar regulado, un canon para todos y que no tengamos los ayuntamientos que hacer ordenanzas», insiste. Las idas y venidas de Peñamellera Baja con la tasa de las eléctricas viene de largo. Hace ya «una década» el Ayuntamiento inició «de forma pionera» una aproximación al cobro del canon, pero acabó dejando en suspensión el proceso «siguiendo las recomendaciones de administraciones superiores». En ese momento, recuerda Fernández, estaba prevista la modificación de la Ley de Energía y «el Ministerio dijo que iba a incluir una compensación» a los territorios con paso de instalaciones. «Nos sentimos un poco defraudados, de haberlo hecho ya estaría en marcha», lamenta el primer edil.

Según un estudio encargado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) las cantidades a abonar por parte de las compañías oscilan entre los 3.000 y los 12.000 euros por metro lineal, en función del tipo de tensión -baja, media o alta-. El gas, por su parte, estaría entre los 500 euros y los 4.000 euros. «Ya pagamos bastante que no nos corresponde a los Ayuntamientos, hay que buscar ingresos», sostienen desde Ribadesella.

En el resto de ayuntamientos de mayor tamaño del Oriente también están dando pasos hacia el cobro. Es el caso de Cangas de Onís, que ha adjudicado la elaboración del inventario previo a la aprobación de la ordenanza en el pleno, indica el alcalde José Manuel González Castro. En Piloña, apunta el alcalde Iván Allende, se encuentran en la misma fase de informe técnico. «Estamos viendo la cantidad de metros que hay», señala. Parres y Colunga siguen la misma senda. «Lo estamos valorando, si podemos lo aplicaremos porque es una forma de que el coste de la electricidad repercuta en los ciudadanos», sostiene la teniente de alcalde colunguesa Sandra Cuesta.

Los ayuntamientos de menor tamaño también se suman a la tasa y, así, Ribadedeva, Caravia, Ponga o Peñamellera Alta mantienen la cuestión en estudio. «Tenemos que estudiarlo porque por Ribadedeva no pasan tantas líneas como por Cabrales o las Peñamelleras», indica el regidor ribadedense, Jesús Bordás. En el caso de Peñamellera Alta, su alcalde José Antonio Roque señala que la previsión del Ayuntamiento es ingresar 100.000 euros mediante la tasa, a aplicar «en 2019». Por su parte, la primera edil de Ponga, Marta Alonso, recuerda que el ingreso del canon de las eléctricas «vendría muy bien» en un ayuntamiento con una deuda que ronda el millón de euros.

La senda ahora explorada por los consistorios tiene otro precedente en las parroquias rurales, que el pasado verano comenzaron su particular cruzada para implantar la tasa. La estimación de las entidades locales menores es que 25 de las 39 existentes en Asturias están afectadas por el paso de tendido eléctrico, telefónico o instalaciones gasísticas, lo que elevaría a seis millones de euros la recaudación.