Los constructores llaniscos temen que el nuevo PGO paralice las licencias

El nuevo PGO contempla un centenar de nuevas viviendas en La Talá frente a las 500 del anterior. / N. ACEBAL Los profesionales indican que en el presente mandato han detectado cómo el ritmo de concesión de los permisos se ha ralentizado L. RAMOS LLANES. Viernes, 29 marzo 2019, 00:30

Aún no se ha aprobado y el nuevo plan general de ordenación de Llanes sigue provocando tensiones. Los constructores del concejo llevan un tiempo manifestando su intranquilidad acerca de cómo el documento pueda afectar al sector y recientemente hacían llegar a la Confederación Asturiana de la Construcción su «honda preocupación por la manera en que se está tramitando» el mismo. Según los empresarios, el nuevo planeamiento se está elaborando con «poca transparencia, desinformando más que informando en algunas ocasiones».

En el escrito remitido a la confederación, los constructores llaniscos manifiestan también su temor a que el nuevo plan general «provoque una paralización de licencias que no procede legalmente y que supondrá una disminución del empleo en el sector por tiempo indeterminado». No tienen constancia, aseveran, «de que se tenga en cuenta la imposibilidad de suspensión automática de licencias urbanísticas como consecuencia de la aprobación inicial del nuevo PGO hasta que no hayan transcurrido cinco años desde la aprobación inicial del plan desistido de 2015». El ritmo de concesión de licencias, indicaban ayer a este diario, debería haberse mantenido en los últimos años, sin embargo los profesionales detectaron que éste se ralentizó notablemente durante el presente mandato.

Los constructores de Llanes hacen referencia también a la «preocupante desorientación que evidencian, con sus declaraciones, los responsables políticos del proceso» de tramitación del nuevo planeamiento. En este sentido, recuerdan en su escrito cómo mientras que en un principio el equipo redactor cifró en mil las viviendas a construir en suelos urbanos y otras mil en núcleos rurales, hace pocas fechas la concejala de Urbanismo -Marián García de la Llana (Foro)- informaba de que se pueden levantar dos mil viviendas en suelos urbanos y otras dos mil en núcleos rurales. «¿Cómo puede multiplicarse por dos en escasas fechas?», se preguntan.

Los profesionales de la construcción del concejo manifiestan también echar de menos una mayor información acerca de si se están cumpliendo las diferentes fases de la tramitación, como por ejemplo «el estudio ambiental estratégico, el catálogo urbanístico y la coordinación interadministrativa».

Para terminar, indican que «para evitar una cascada de reclamaciones y contenciosos es imprescindible incorporar al nuevo PGO las tramitaciones en curso, algunas de ellas con demoras de más de un año». Y reiteran su «permanente disposición para colaborar» con sus aportaciones a la elaboración del planeamiento, «tal y como tradicionalmente se ha hecho».