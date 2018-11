El convenio para la escuela de 0 a 3 de Piloña sale adelante pese a las reticencias del PP La portavoz popular conversa con el alcalde en el Pleno. / ACEBAL Los populares advirtieron de la existencia de un informe jurídico que desaconseja la firma, si bien terminaron votando a favor de la misma ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Viernes, 30 noviembre 2018, 01:34

El Pleno del Ayuntamiento de Piloña aprobó ayer el presupuesto municipal para el próximo año 2019 gracias a la amplia mayoría absoluta de la que goza el Partido Socialista. Las cuentas, que alcanzan los 5,1 millones de euros y que se encuentran equilibradas entre ingresos y gastos, servirán para desarrollar un capítulo de inversiones que, en un principio, recoge un total de 351.973 euros. Sin embargo, el empuje inversor podría ser aún mayor una vez que se cierre la contabilidad de 2018 y se confirme la existencia de remanente de tesorería, como ha ocurrido en el presente 2018.

Las cuentas estaban aseguradas por votos socialistas, de hecho dos de los ediles de este grupo no estuvieron presentes en el pleno, al igual que el edil de Vecinos por Piloña, José Antonio Méndez. De esta forma, el banquillo de la oposición solo contó con la presencia de los tres ediles populares, que votaron en contra. En materia presupuestaria, la portavoz popular, Teresa González, lamentó que las cuentas municipales no conlleven alguna reducción de tasas para los vecinos y criticó que el capítulo de inversiones haya descendido en unos 9.000 euros con respecto al presente ejercicio. Asimismo, tachó de «previsibles y previstas» las partidas que se incluyen en este capítulo.

El alcalde, Iván Allende, por su parte, le recordó que una de las razones por las que los ingresos descendían ligeramente en estas cuentas era porque los vecinos pagan menos IBI, «así que existe alguna reducción de tasas».

Sin embargo este no fue el punto más conflictivo de la sesión. Por trámite de urgencia se debatió dar luz verde al necesario convenio económico que se debe firmar con la consejería de Educación para permitir la puesta en marcha de la escuela de 0 a 3, a comienzos de año y pese a que los populares votaron finalmente a favor, la portavoz del grupo mostró su reticencia ante la existencia de un informe jurídico contrario a este documento.

Según señaló González, este informe podría tener consecuencias en el futuro, «puesto que advierte de que esta competencia de educación no debe ser asumida por un ayuntamiento y porque hay reparos entorno a la cualificación y nivel económico del personal que será contratado».

El alcalde reconoció la existencia de este informe, pero aclaró que «hay otros que dicen otras cosas y hemos solicitado los informes oportunos». También recordó que este convenio «es exactamente igual al que rige en más de treinta escuelas de 0 a 3 en diferentes municipios asturianos». «Asumimos que es una competencia impropia, pero existen informes favorables a que los ayuntamientos la puedan asumir, siempre que no exista duplicidad y que no represente un riesgo para la sostenibilidad financiera, y hemos solicitado esos informes que despejan estas dudas», añadió el primer edil, mostrándose convencido de que la corporación no podía hacer otra cosa.

«Tengan en cuenta que sin este convenio no se puede abrir la escuela y eso es algo que no podemos permitirnos, el equipo de gobierno no está dispuesto a ello», aseveró Allende, recordando que la situación del concejo es complicada,. «Si tenemos en cuenta los graves problemas de despoblamiento y envejecimiento, un centro como éste resulta fundamental para muchas familias y para que puedan conciliar la vida laboral», apuntó.

Para terminar, el regidor piloñés también dejó claro que el convenio es «totalmente legal y lo que no podemos pararnos a pensar ahora es en futuribles; estamos votando si queremos que haya una escuela o no».