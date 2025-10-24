Cortes de tráfico en el puente de Ribadesella el 28 y 30 de octubre en estos horarios Las restricciones de tráfico se deben a las obras que se están llevando a cabo en la infraestructura

Soraya Pérez Ribadesella Viernes, 24 de octubre 2025, 14:08

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, que continúa con las obras para la rehabilitación estructural y funcional del puente de Ribadesella, anunció este viernes que se llevarán a cabo dos cortes totales puntuales: el primero el 28 de octubre de 9:00 horas a 13:00 horas, para la colocación de bloques de fondeo de barrera antiturbidez entre pilas 4 y 7. Y el segundo tendrá lugar el 30 de octubre, en el mismo horario, para el hormigonado de la limpieza en la pila 2.

El itinerario alternativo previsto durante estos días será la A-8 entre los enlaces de las localidades de Llovio y Pando. Transportes, asimismo, aclaro que durante estos cortes totales se permitirá el paso peatonal sobre el tablero del puente.

El resto de las jornadas se mantendrá el corte de carril con tráfico alternativo en ambos sentidos, ininterrumpido de lunes a domingo, regulado por semáforos, como ha venido sucediendo desde que empezaron las obras este año.

Cabe destacar que el corte total de ambos carriles se tenía previsto para el pasado 15 de septiembre, pero el Ayuntamiento de Ribadesella ha comunicado que «las obras van con retraso»:

El alcalde de Ribadesella, Paulo García, ha insistido en la necesidad de que se instauren, al menos, dos turnos de trabajo en la ejecución de las obras del puente de Ribadesella. Se trata de una medida que ya trasladó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, incluida en la relación de mejoras que propuso en su día el Gobierno local riosellano para el desarrollo del proyecto y la mejora de la movilidad.

«No parece de recibo que los trabajos terminen los viernes a las dos de la tarde y no se reanuden hasta el lunes, siendo una obra que lleva un retraso de casi tres años. Lo ideal serían tres turnos que fue lo que trasladamos inicialmente desde el ayuntamiento, pero pedimos al menos dos», indicó García.

Añadió que «es importante para Ribadesella que la obra se haga en las mejores condiciones y se acorten los plazos lo máximo posible», afirmó el regidor quien reclama un mayor despliegue de medios en la ejecución de los trabajos.

