La cosecha de fabes mengua en Colunga a los trescientos kilos en un «mal año» Patricia y Carmen en el estand de la familia Vega Valle, que se alzó con el primer premio de la variedad de faba de la granja. / FOTOS: NEL ACEBAL La producción puesta a la venta en la feria se reduce más de un 60% como consecuencia del «tiempo y los daños de la fauna salvaje» GLORIA POMARADA COLUNGA. Lunes, 10 diciembre 2018, 01:42

No es buen año para fabes. La cosecha de este 2018 ha marcado niveles inferiores a pasados ejercicios y la muestra se vio ayer en la feria de Colunga, con una caída en los kilos puestos a la venta de más de un 60%. En total, fueron siete cosecheros del concejo los que participaron en el día grande de esta 28 Semana de les Fabes, cuatro menos que en la pasada edición, con un total de 308 kilos de cuatro variedades: de la granja, gloria, verdina y negritos. En la cita del año pasado, la producción comercializada superó los ochocientos kilos.

Para los agricultores son varios los motivos que explican el bajón de esta temporada, principalmente el meteorológico. «Llovió mucho y no se pudo plantar en la época, hubo que esperar a julio y luego tardaron en secar», explicaron las hermanas Nieves y María Jesús Fernández, habituales del certamen colungués y herederas de una tradición cosechera que inició su madre. «Primero venía ella y nosotras seguimos, es duro porque trabajamos en otra cosa y a les fabes les dedicamos el tiempo libre», explicaron.

Mejores productores de faba de la granja Álvaro Vega Valle, de Carrandi, y Cristina Peña Rivas, de La Isla. Faba de honor Voluntarias de la asociación Animales del Oriente. Paisanos del año Victorina Llera, de 82 años, y Manuel Roza, de 85, vecinos de Libardón.

Para los veteranos Ignacio Luis Vitienes y María del Pilar López, de La Riera, esta también ha sido una mala campaña. «Es de los peores años que recuerdo en los 73 que llevo en esto», explicó Vitienes, que apuntó que al «mal tiempo para sembrar» se sumó que la faba «manchó». «Para secarlas las metimos al hórreo», explicaron. A las adversidades meteorológicas se añadieron los daños de la fauna salvaje, especialmente jabalíes, indicaron los cosecheros. «Estropearon mucho les fabes y el maíz, lo comieron ellos», lamentó Roberto Asprón, de Sales. Lo exiguo de la producción implicó que ayer acudiese al polideportivo con unas existencias de variedad de la granja testimoniales, pues la mayor parte «ya está vendida», contó.

No obstante, entre los siete participantes en la feria se encontraban también experiencias opuestas. Fue el caso de Cristina Peña, de La Isla, y de la familia Vega Valle, de Colunga, que han vivido una temporada de abundante cosecha. «Tuvimos más que el año pasado», indicó Carmen Valle, que achaca el éxito a que «se cambió de tierra». Su hijo Álvaro Vega fue precisamente el vencedor en el concurso de calidad de faba de la granja. «Llevo con les fabes desde que tengo recuerdo, muchos cuadernillos Rubio hice al pie de la tierra», destacó el joven de 28 años, que se alzó con el reconocimiento por primera vez.

La segunda clasificada fue Cristina Peña, que se estrenaba en la feria. «Tuvimos mucha faba, un excedente de cien kilos», señaló a pie de puesto. A pesar de que no encuentra una razón que explique su buena cosecha, pues no cambió de finca, sí se vio obligada a «replantar la faba y el maíz un par de veces porque no salía. A partir de ahí empezó a tirar y a salir y salir».

Pese a las desiguales cosechas, todos los productores coincidieron en señalar la «buena calidad» de sus legumbres, que se materializó en unas rápidas ventas. De los más de trescientos kilos quedaron apenas veinte sin despachar, a precios que alcanzaron los quince euros en el caso de la faba de la granja y la verdina -un euro más que en 2017-, doce en la variedad de gloria -dos más- y diez para los negritos.

La «innovación» de la fabada

La faba fue protagonista en los estands y también en los discursos de quienes ayer acudieron a la feria. El pregonero del certamen, el experto en medio rural Jaime Izquierdo, recordó la «innovación» que supuso la fabada, con ingredientes «globales». El piloñés animó también a seguir ejemplos como el de Francia, donde se apuesta por la agricultura de proximidad. Por su parte, la alcaldesa Sandra Cuesta destacó el «trabajo y el esfuerzo que hay detrás de un plato de fabes» y el «buen nombre» que la tradicional legumbre asturiana lleva «por todo el mundo».

A la cita acudió también la directora general de Desarrollo Rural, María Jesús Aguilar, que alentó a los agricultores a incorporarse a la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Faba Asturiana. Desde Podemos, la candidata a la presidencia del Principado, Lorena Gil, reclamó «medidas de apoyo» a través de un «servicio de investigación», así como una apuesta por la industria de transformación.

Premio a los paisanos

En el apartado de reconocimientos, los galardones llegaron también a las voluntarias de Animales del Oriente a través de la Faba de Honor y al matrimonio conformado por Victorina Llera y Manuel Roza, nombrados paisanos del año. Vecinos de Libardón, casados desde hace sesenta años, padres de cuatro hijos y abuelos de dos nietos, estos dos «chavales» de 82 y 85 años han consagrado su vida al trabajo en el campo. «Plantábamos fabes, maíz y vendíamos leche», rememoraron sobre su actividad agroganadera, de la que siguen sin desligarse.