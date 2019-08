Costas adelanta la campaña del ocle ante la invasión de las playas llaniscas Hace unos días fueron los propios bañistas y campistas quienes se organizaron para retirar el ocle acumulado en la playa de Sorraos, en la localidad llanisca de Barro. / E. C. La fecha de inicio, fijada inicialmente para el 19 de agosto, se anticipó en dos semanas para arrancar este mismo viernes L. RAMOS LLANES. Domingo, 4 agosto 2019, 00:55

La campaña de recogida de ocle de arribazón en las playas de Llanes se adelanta en dos semanas. Fue precisamente la acumulación de grandes cantidades de algas en algunos de los principales arenales del concejo y las consiguientes molestias a los bañistas lo que motivó que la concejala de Medio Rural, Playas, Igualdad y Juventud del Ayuntamiento llanisco, Priscila Alonso (IU) solicitase a la Demarcación de Costas en Asturias el adelanto de la circulación de tractores por las playas. Una petición que el organismo aceptó, dando su visto bueno, tras lo que el equipo de gobierno se apresuraba a emitir la correspondiente resolución autorizando la recolección de algas de arribazón en las playas del concejo a todos aquellos interesados que se encuentren en posesión de las respectivas autorizaciones.

Según indicaban este viernes, momento en el que entró en vigor la citada autorización, desde el cuatripartito, «la entrada de algas de arribazón en las playas en plena temporada estival está originando problemas de salubridad y molestias a los bañistas».

Efectivamente, el pasado jueves, 1 de agosto, varios campistas y turistas que se encuentran pasando unos días en la localidad de Barro solicitaron al Consistorio la retirada de los restos de gelidium que durante los días previos habían ido arrastrados hasta la orilla de sus arenales por la mar. Una petición que desde el Ayuntamiento de Llanes no se pudo atender en ese momento al no contar todavía con el visto bueno de Costas, por lo que, ni cortos ni perezosos, fueron los propios afectados quienes carretillas y herramientas en mano se afanaron en dejar limpia de algas la arena.

Finalmente, y una vez con el permiso de la Demarcación de Costas en Asturias en la mano, el Consistorio adelantaba a ayer mismo el arranque de una campaña que estaba previsto que comenzase de forma oficial el próximo 19 de agosto y en la que participarán, un año más, decenas de recolectores de ocle de arribazón.

Eso sí, como viene siendo habitual, no será hasta las diez y media de la noche y hasta las seis de la mañana cuando los ocleros puedan acceder con sus tractores a los arenales, con la intención de interferir lo menos posible en el ocio de los miles de bañistas que se suelen concentrar en las playas del concejo. Además, solamente se permite el acceso a los arenales con tractores, no estando permitida la estancia o aparcamiento en los mismos de vehículos que no estén desarrollando labores de recolección. No se permite tampoco el repostaje de vehículos en las playas.

Licencia de la consejería

Asimismo, desde el Consistorio recuerdan que este permiso «no exime a los titulares de autorización para la circulación de vehículos de obtener las correspondientes licencias de otros organismos competentes, debiendo de estar en posesión de la pertinente autorización en vigor para la recolección de algas de arribazón, expedida por la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales del Principado de Asturias y, en su caso, de aquellos permisos o autorizaciones sectoriales para la realización de actividades en espacios protegidos».

Finalmente, recalcan desde el equipo de gobierno que «la recogida deberá llevarse a cabo únicamente por los interesados que han obtenido la correspondiente autorización para la circulación de vehículos por las playas en la temporada invernal 2019-2020 y que figuran en la relación que posee la Demarcación de Costas.