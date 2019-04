Covadonga encara la temporada con recelo por las obras y el plan de Lagos Visitantes ayer ante la basílica de Covadonga, cuya explanada está pendiente de remodelar. / XUAN CUETO Los hosteleros ven «excesivas» las 165 jornadas previstas y lamentan que la explanada no se haya reparado en invierno G. POMARADA COVADONGA. Lunes, 8 abril 2019, 01:26

Covadonga comienza a despertar del letargo propio de los meses invernales con una actividad creciente, ya palpable a lo largo de las últimas semanas con la apertura de establecimientos hosteleros y puestos de souvenirs. Sin embargo, a una semana de que comience la Semana Santa, en el Real Sitio acechan dos sombras: el nuevo calendario del plan de transporte a Lagos y las obras en la explanada del Santuario. A pesar de que la mejora de la pavimentación en ese enclave era una vieja reivindicación de Iglesia, visitantes y empresariado, estos últimos coinciden en que los trabajos deberían estar ya finalizados. «Tuvieron todo el invierno para hacerlo, ahora ya vale más dejarlo», expresa Rafael Álvarez, que regenta uno de los estands de recuerdos abiertos durante todo el año.

El proyecto de remodelación de la explanada estaba ya contemplado en los presupuestos autonómicos de 2018, si bien Cabildo, Ayuntamiento y Principado llegaron al acuerdo de aguardar hasta pasado el 8 de septiembre, día de la visita de la Familia Real, para iniciar los trabajos. Casi un mes después, el 12 de octubre, la obra salía a licitación y este marzo el proceso administrativo se adentraba en su recta final. En estos más de cinco meses, la contratación ha discurrido por un camino tortuoso, con la exclusión de una empresa y la renuncia de otra. Finalmente, la mejor posicionada para hacerse con el contrato fue Contratas Souto S.L., que presentó una oferta con una baja del 18%, de 292.745,33 euros -IVA excluido- y que debe ser ahora ratificada.

Con un plazo de tres meses para acometer la reforma, el temor a que las tareas afecten al verano no acaba de despejarse en Covadonga. «Pasó el invierno sin una sola obra, ahora será un incordio pero hay que hacerlo», valora Vicente Cosío, del restaurante El Peregrino. Al también hostelero Isidro Martínez, del Merendero de Covadonga, lo que le inquieta es el plan de transporte a los Lagos, cuyo sistema de información turística se presenta hoy en Oviedo. Un año más, dice, resulta «excesivo». «En junio, con los fines de semana era bastante», sostiene el hostelero.

Ya el pasado 2018 el periodo de acceso restringido a vehículos privados se extendió a todo junio y este 2019 se repite calendario, que alcanza además su máximo histórico con 165 jornadas previstas. La primera de ellas será este sábado, con un periodo inicial que se extenderá hasta el 5 de mayo de forma ininterrumpida. A partir de esa fecha, el plan volverá a activarse entre el 1 de junio y el 16 de octubre -a excepción del 8 de junio, 25 de julio y 8 de septiembre-, así como en los puentes de los Difuntos y de la Constitución.

«El problema para Covadonga es que se convierte en el aparcamiento de los Lagos y eso nos afecta mucho», dice Martínez, que no cree que la zona azul en el entorno del Santuario lograse mejorar la situación. En su lugar propone que a los usuarios del plan se les derive a los parkings específicos habilitados a lo largo de la carretera entre Soto de Cangas y el Santuario. El hostelero apuesta además por eliminar el puesto de venta de billetes de la rotonda de acceso a la CO-4, una propuesta también lanzada este mismo mes por el grupo de trabajo en torno a Lagos promovido por Incatur. Sin embargo, no a todos gusta la idea. Vicente Cosío, cuyo establecimiento se sitúa justo frente al punto de venta, entiende que con su eliminación «no solucionamos nada». «No creo que la gente se vaya a quedar más en Covadonga porque quiten esa caseta», apunta.

«Prohibir es lo más cómodo»

En un enclave turístico donde se conjugan intereses de múltiples agentes, existe no obstante un aspecto capaz de generar un respaldo unánime: la necesidad de contratar personal regulador para la carretera CO-4, una medida que el Ayuntamiento cangués ha convertido en su caballo de batalla. «Tienen que poner reguladores», reclama Rafael Álvarez. «Donde el Enol tienen que estar todo el año, aunque fuera de doce a cuatro. El problema no es que haya masificación, es que la gente tira hasta el Ercina. El caos lo promueve la administración, que prohibe porque es lo cómodo», añade Isidro Martínez. Tras más de cinco décadas detrás de la barra en El Peregrino, Cosío coincide en que el cruce de Sohornín debe contar con «reguladores siempre» y lamenta que no se tenga en cuenta a los locales a la hora de tomar decisiones.