El crimen del ganadero de Ribadesella: dos meses con más incógnitas que certezas La investigación de la Guardia Civil por el homicidio de Toño Otero avanza y espera la llegada de resultados de pruebas para dar pasos en firme

Olaya Suárez Gijón Martes, 11 de noviembre 2025, 19:17

Cuando se cumplen dos meses del crimen de Toño Otero Toraño en Ribadesella las dudas y las incógnitas siguen planeando sobre la muerte violenta del ganadero. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil avanza en las investigaciones, que permanecen bajo secreto de sumario en el juzgado de Instrucción de Cangas de Onís, para determinar la identidad de las personas que mataron al hombre en su propia casa de Cuevas del Agua, a plena luz del día y en una jornada, aquel 12 de septiembre, con numerosos visitantes en la pequeña localidad.

La pareja de la víctima y su hermana se encontraban en la casa cuando a Toño lo mataron a golpes. Las dos mujeres relataron que habían entrado dos encapuchados y la habían emprendido a golpes con el ganadero. Junto a él estaba su pareja y la hermana, según relató, estaba en el piso de arriba. En una primera declaración a las pocas horas, ambas apuntaron al ataque de esos supuestos dos hombres encapuchados, si bien la hermana (cuñada del fallecido) pidió volver a declarar días después y relató las dudas que la explicación aportada por su hermana.

La pareja no ha vuelto a ser llamada a prestar declaración en el marco de las investigaciones. Las pesquisas se centran en determinar si estaban las dos mujeres solas en la vivienda con la víctima o si había otras personas que pudieron haber participado en el violento episodio.

Cuando se cumplen dos meses del homicidio, las dudas y los interrogantes siguen siendo muchos, si bien, la tranquilidad ha vuelto al pueblo de Cuevas. «No estamos nada preocupados porque creemos que esos dos encapuchados no existen», dicen los vecinos.