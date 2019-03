«Es muy triste que se juzgue más a la persona asesinada que a los propios asesinos», lamenta la hija de Javier Ardines Javier Ardines / J. Llaca La joven agradece en Instagram «a todos aquellos que hicieron que se hiciera posible» la detención de los presuntos asesinos de su padre, a quien dedica bellas palabras Sábado, 16 marzo 2019, 22:06

Casi un mes después de la detención de los presuntos asesinos del concejal llanisco Javier Ardines, su hija Alba ha reflexionado en Instagram sobre lo ocurrido desde entonces. «Es muy triste que en esta sociedad se juzgue más a la persona asesinada que a los propios asesinos», lamenta.

En su publicación, de la que se han hecho eco numerosos usuarios de la red social, la joven expone que «aunque tenga motivos para tapar la boca a muchos, elijo mi paz. No me queda la menor duda que muchas personas hablan por hablar, otras por aparentar, otras por hacer daño y ante tanta estupidez lo mejor es ignorar». Cuenta que «al 2019 le pedí justicia» por lo que «agradezco en el alma a todos aquellos que hicieron que se hiciera posible, que todo el peso de la ley recaiga sobre los culpables. A mí ya nadie me va a devolver a mi padre, al menos tengo el alivio que puedo poner cara y nombre a sus asesinos».

Alba Ardines, que publica junto al texto un entrañable foto en la que se le ve junto a su padre siendo muy niña, concluye: «Tuve la grandiosa suerte de disfrutarte mientras puedo y ahora tengo la suerte de recordar todos los momentos vividos a tu lado que nada ni nadie los podrá borrar porque tienes la capacidad de ser sin estar».