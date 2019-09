El cuatripartito anima a los concejos turísticos a unirse para reclamar compensaciones La travesía principal de la capita llanisca, repleta de turistas en pleno mes de julio, este verano. / NEL ACEBAL El equipo de gobierno llanisco va a iniciar en octubre una ronda de contactos con los empresarios locales para decidir su plan de ruta L. RAMOS LLANES. Jueves, 26 septiembre 2019, 00:16

«No podemos tener miedo a hablar de esto, es un debate necesario». El alcalde y el concejal de Turismo de Llanes, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes) e Iván García (Foro), defendieron ayer con ahínco la importancia de poner sobre la mesa un problema que el concejo lleva tiempo sufriendo y que comparte con otros municipios eminentemente turísticos de todo el país. Después de que la patronal del sector turístico, Otea, manifestase su rechazo a una 'ecotasa', desde el cuatripartito insistían ayer en que puede ser esa u otra fórmula, pero que lo importante es buscar una forma para compensar el gran coste que la carga turística supone para algunos ayuntamientos.

Por este motivo, y aseverando que «es hora de empezar un camino que tenemos que recorrer como sociedad», el regidor llanisco invitaba ayer al resto de municipios afectados a sumar su voz para comenzar a reclamar compensaciones, bien en forma de tasa turística bien de ayudas desde las administraciones regional y central, que permitan hacer frente a los problemas y gastos que genera la gran afluencia de visitantes durante determinadas épocas del año. «Por poner algunos ejemplos, el servicio de Salvamento le cuesta a Llanes más de 200.000 euros anuales, el incremento de la plantilla de policías locales supera los 100.000 euros y tanto la limpieza como la recogida de basuras duplican sus facturas respecto al invierno», enumeró Riestra. E indicó que «sería muy interesante que otros municipios turísticos tomaran nota».

El edil de Turismo se mostró de acuerdo e insistió en la necesidad de «buscar una fórmula» para no cargar todo esto sobre los impuestos que pagan los vecinos, además de para caminar hacia un modelo más sostenible de turismo. «A todos se nos llena la boca con la sostenibilidad y el medio ambiente, pero tenemos que empezar a vestirnos por los pies y lo cierto es que hay muchos sitios que no tienen la infraestructura deseada para recibir a los visitantes y además darles un servicio de calidad», apuntó. E indicó que, sin ir más lejos, este verano en algunos pueblos altos del municipio se registraron problemas de abastecimiento de agua y fue necesario llevar cubas. «A cualquiera que le digas que falta agua en Asturias, no se lo cree», apostilló.

Con estas ideas en mente, los planes más inmediatos del equipo de gobierno llanisco pasan por iniciar una ronda de contactos con los empresarios turísticos del concejo con el fin de abordar este y otros asuntos de interés. «Vamos a tener una primera reunión en octubre, vinculada al futuro Plan General de Ordenación (PGO) y al modelo turístico y a partir de ahí saldrán más encuentros para ver hacia dónde queremos ir y qué queremos pedir, porque siempre vamos a ir de la mano del empresario», explicó Iván García.