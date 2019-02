Cuatro ediles riosellanos siguen los pasos de la alcaldesa y dejan Foro Ciudadanos reconoce haber tanteado a Charo Fernández para encabezar las listas de las elecciones autonómicas por el Oriente JUAN GARCÍA Sábado, 23 febrero 2019, 00:12

A Foro Asturias solo le queda un concejal en el Ayuntamiento de Ribadesella. Se trata de la edil de Cultura y Bienestar Social, María José Bode. Tras el abandono de la alcaldesa, Charo Fernández, el 6 de febrero pasado, cuatro de sus compañeros en el equipo municipal de Gobierno han elegido la misma puerta de salida. José Manuel Alonso 'Pepe' (Medio Rural), Enrique Gancedo (Obras y Servicios), Jorge Núñez (Juventud) y Pablo García (teniente de alcalde) también se han dado de baja en el partido fundado en enero 2011 por Francisco Álvarez-Cascos. Con anterioridad, el mismo día del pleno de investidura de 2015, se había marchado Verónica Blanco, una de las personas que, junto a la alcaldesa, contribuyó a la fundación del partido en el concejo. Tras esta reciente desbandada, el partido que ha gobernado en el concejo de Ribadesella durante los últimos ocho años se queda con una mínima representación municipal, con una sola concejal. El Consistorio pasa a contar así con un Gobierno de No Adscritos que no paran de recibir ofertas de otros partidos políticos. Entre ellos Ciudadanos. El secretario de organización de Ciudadanos Asturias, Sergio García, reconocía haber hablado con Charo Fernández. El objetivo, aunque no lo confirmó, situarla como cabeza de lista de la formación naranja a las elecciones autonómicas por la circunscripción oriental.

Esa conversación se produjo «hace bastante tiempo, hace varios meses, porque nosotros queremos incorporar gente válida y sabemos que Charo es una persona muy querida en el Oriente», dijo García. A día de hoy, aún no se produjo una oferta en firme ni hay confirmación alguna por parte de la regidora, «aunque si al final se lleva a efecto y se produce esa incorporación estaríamos encantados, para nosotros sería muy valiosa, aunque también sé que tiene alguna novia más», añadió Sergio García.

Pablo García deja la política

El interés de Ciudadanos por el resto de compañeros de Charo Fernández para incluirlos en su candidatura a las elecciones municipales es más que evidente. Sobre todo por uno de ellos, por el teniente de alcalde Pablo García. Sin embargo, este aseguró que sus intenciones a día de hoy pasan por «abandonar la política municipal y regresar a mi vida laboral». De este modo, desmintió todos los rumores que le situaban en el partido naranja y que han generado tensiones internas en esta agrupación local. Hasta el punto que dos militantes de Ciudadanos Ribadesella anunciaban esta semana su intención de renunciar a su filiación y abandonar el partido de Albert Rivera.