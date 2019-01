Cuatro ovejas muertas por el ataque del lobo cerca de la nacional 634 en Piloña Oveja muerta en Piloña. / E. C. Los daños se registraron en una finca próxima al pueblo de Montecoya, mientras que en Amieva sufrieron la baja de una cabra en la zona de Oria ENRIQUE CARBALLEIRA INFIESTO. Martes, 15 enero 2019, 00:12

Las bajas de ganado atribuidas al lobo no cesan en la comarca oriental, con nuevos ataques registrados en las últimas horas en Amieva y Piloña. Este mismo fin de semana el cánido dejó tres ovejas y un cordero como víctimas en una zona inédita en territorio piloñés: Montecoya. Según denunciaban ayer los vecinos, los ataques que se están constatando no son casos aislados. «Están muy cerca de las casas y casi junto a la carretera general, como ha ocurrido este fin de semana», explicaba ayer Marta, una vecina de la zona. El ataque se produjo de hecho en las inmediaciones de la N-634. «En mis 65 años no tengo recuerdo de que jamás se haya producido aquí un ataque del lobo», añadía, mostrando su perplejidad y dejando en el aire la idea de que «hay muchos interrogantes». Los vecinos de las zonas rurales son conscientes de que «en el puerto siempre tienes un riesgo, que está asumido en parte, pero que lleguen hasta los pueblos y la carretera general no es lógico, aquí no lo puedes esperar». Ayer mismo, en el concejo de Amieva denunciaban otra baja más, en este caso de una cabra. El cadáver apareció en Vega de Cien, en la zona de Oria, explicó el concejal de Ganadería Alberto Suárez. Indicó además que el ataque se registró por el día, pues el ganadero «por la noche las guarda». El propietario, abundó, «lleva cuatro bajas en quince días».

Estos ataques se suman a los sufridos por más ganaderos de la comarca en los últimos días. El sábado, una oveja aparecía muerta junto a la carretera CO-4 de acceso a los Lagos de Covadonga, a apenas siete kilómetros del Santuario y en las inmediaciones del Mirador de la Reina, donde fue grabado este mismo mes un ejemplar de cánido. Los propietarios de la res, dos ganaderos que pasan el invierno en una cabaña en La Huesera, señalaron que el ataque se produjo a las once y media de la mañana y a apenas unos metros de la cuadra. También la pasada semana los daños del cánido llegaban a Soto de Cangas, concretamente a la zona de El Bosque, donde aparecieron muertas una oveja y sus dos crías, de apenas dos días de vida.

En el mismo concejo de Piloña se registraba a finales de diciembre otro caso más, también en una zona muy baja y próxima a un núcleo rural, el de Lozana. En aquella ocasión los cánidos acabaron con la vida de seis ovejas que, además, iban a participar en la cabalgata de Reyes de la ciudad de Gijón. Otras cinco reses quedaron gravemente heridas. Al igual que ha ocurrido en Montecoya, el ataque de Lozana tuvo lugar en una zona muy próxima al pueblo donde no se espera que los depredadores puedan realizar incursiones de este tipo. «Sin embargo parece que las cosas están cambiando y se deberían buscar las causas», indicaba otro ganadero estos días.

Los profesionales del sector coinciden en que el invierno es habitualmente una época en la que las bajas tienden a remitir por estar el ganado en fincas cercanas a los pueblos o estabulado. Sin embargo, advierten que la tendencia se está rompiendo y los ataques son cada vez más frecuentes y cercanos.