Culmina sin incidencias la recarga de 378 bloques en el dique del puerto de Lastres

Ramón Muñiz Gijón Viernes, 24 de octubre 2025, 22:39

Y al final, los técnicos tenían razón. Con cuidado y usando tecnología precisa el Gobierno de Asturias ha culminado la operación para transportar 378 bloques de hormigón de entre 60 y 20 toneladas hasta el puerto de Lastres y colocarlos en el sitio justo para minimizar los daños que sufre el dique. La Consejería de Movilidad estaba al frente de esta delicada operación en la que se están invirtiendo 4,7 millones, cofinanciados con fondos Feder. La primera fase del trabajo inquietó a los vecinos, al temer que el paso de los camiones por la AS-257 que da acceso al recinto portuario provocase grietas y hundimientos. Los técnicos colocaron 82 testigos de medición y trece calvos de control taquimétrico para supervisar cualquier alteración; al final el instrumental no detectó incidencia alguna.

Para la segunda etapa se empleó una grúa con una pluma de 78 metros de alto, equipada con un sistema de balizas y antenas para geoposicionar dónde se colocaba cada bloque. Un equipo de buzos verificaba en el agua que en efecto quedaba donde debía. La semana pasada acabó la colocación de los bloques y ahora se desmontará la plataforma de la grúa y rehabilitará la zona del aparcamiento.

